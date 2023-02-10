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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد .. لحظة وصول مساعدات الأردن لمتضرري الزلزال في سوريا

قافلة مساعدات أردنية
قافلة مساعدات أردنية

نشرت وكالة أنباء سوريا "سانا"، اليوم الجمعة، عدة صورة توثق لحظة وصول مساعدات أرسلها الأردن لمتضرري الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا يوم الاثنين الماضي.

وقالت "سانا" إن قافلة المساعدات التي أرسلها الأردن إلى سوريا مرت عبر معبر نصيب جابر الحدودي، مشيرةً إلى أنها تحمل مواد غذائية وطبية ومعدات إيواء.

والأربعاء، أعلن رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة أن  قوافل مساعدات بريّة ستنطلق الخميس إلى تركيا وسوريا لمساعدة بالتخفيف من آثار الزلزال.

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وقال الخصاونة إن "قوافل بريّة أردنية محمّلة بأدوية ومستلزمات طبية وعلاجية ستنطلق الخميس إلى سوريا الشقيقة وتركيا، للمساعدة والمساهمة في التخفيف من وطأة هذه الكارثة الإنسانية قدر المستطاع".

وأضاف: "نترحّم على ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا الشقيقتين، ونسأل الله أن يمُنّ بالشِّفاء العاجل على الجرحى والمصابين"، مُعرباً عن أمله بأن "تُكلّل جهود البحث عن ناجين بالنجاح".

وفي السياق، شكر الخصاونة القطاع الخاص والأهلي لوقفته في تقديم المساعدات وتبرّعه بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية، للمساهمة في التعامل مع آثار الزلزال ضمن القوافل التي تسيّرها الهيئة الخيرية الهاشمية "بأمر من الملك عبدالله الثاني".

وخلال الساعات الـ24 الماضية، أرسل الأردن 3 طائرات على متنها فريق بحث وإنقاذ وكوادر طبية ومحمّلة بمواد إغاثية إلى تركيا وسوريا.

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اكتمال عمليات البحث

ومنذ ساعات نقلت وكالة "الأناضول" عن نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي قوله إن أعمال البحث والإنقاذ اكتملت في ولايتي كليس وشانلي أورفا، وإلى حد كبير اكتملت في ولايات ديار بكر وأضنة وعثمانية.

وقالت سامنثا باور مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن الولايات المتحدة أعلنت الخميس عن تقديم 85 مليون دولار مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من الزلزال المدمر، وذلك بعدما أعلن البنك الدولي عن تقديم مساعدة لتركيا بقيمة 1.78 مليار دولار، بعد الزلزال المدمر.

من جانبه، قال متحدث باسم الأمم المتحدة، إن المنظمة ستبدأ محادثات مع أعضاء مجلس الأمن، لبحث إمكانية التوسع في إيصال المساعدات إلى سوريا من تركيا.

 

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