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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من بايدن بشأن مساعدات متضرري الزلزال في سوريا وتركيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة، إن قرار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لمتضرري الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا يوم الاثنين الماضي، تتضمن عدة مواد إغاثية مثل الطعام والمأوى.

وأضاف بايدن في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الولايات المتحدة سوف تقدم 85 مليون دولار مساعدات إنسانية طارئة نتيجة الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا. هذه المساعدات تتضمن الطعام والمأوى والمواد اللازمة لمساعدة العائلات الشجاعة التي تعاني في الشتاء والدواء اللازم لإنقاذ الأرواح".

اكتمال عمليات البحث

ومنذ ساعات نقلت وكالة "الأناضول" عن نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي قوله إن أعمال البحث والإنقاذ اكتملت في ولايتي كليس وشانلي أورفا، وإلى حد كبير اكتملت في ولايات ديار بكر وأضنة وعثمانية.

وقالت سامنثا باور مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن الولايات المتحدة أعلنت الخميس عن تقديم 85 مليون دولار مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من الزلزال المدمر، وذلك بعدما أعلن البنك الدولي عن تقديم مساعدة لتركيا بقيمة 1.78 مليار دولار، بعد الزلزال المدمر.

وقالت الوكالة في بيان إن المساعدة سيتم تقديمها لشركاء على الأرض "بهدف تقديم المساعدة الطارئة الضرورية إلى ملايين الأشخاص".

البنك الدولي يقدم 1.78 مليار دولار إلى تركيا بعد الزلزال

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وأضافت أن المساعدة تستهدف أيضا تأمين مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي لمنع تفشي الأوبئة.

من جانبه، قال متحدث باسم الأمم المتحدة، إن المنظمة ستبدأ محادثات مع أعضاء مجلس الأمن، لبحث إمكانية التوسع في إيصال المساعدات إلى سوريا من تركيا.

و بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بحث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الوضع في المناطق المتضررة من الزلزال، حيث ناقشا سبل إيصال المساعدات إلى المتضررين من الزلزال الذي أودى بحياة قرابة 20 ألفًا في تركيا سوريا، وتسبب أيضًا في إصابة عشرات الآلاف.

 

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