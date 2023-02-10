نادية رشاد : غموض دوري جذبني لـ وبينا ميعاد .. وأظهر فى دور والدة طارق لطفي فى مذكرات زوج

نادية رشاد لـ صدى البلد :

غياب الأعمال الاجتماعية أفسح المجال للأعمال البوليسية والاكشن

المشاهد يميل للأعمال الأسرية لانها مرآة لواقعه

حالة من السعادة تعيشها الفنانة نادية رشاد بعد نجاح مسلسلها “ وبينا ميعاد ”، وكان لـ صدى البلد حوارا معها، كشفت فيه كواليس العمل ، ومشروعاتها الدرامية القادمة .

نادية رشاد

كيف وجدت ردود الأفعال حول مسلسل “ وبينا ميعاد ” ؟

سعيدة بردود الأفعال التى وصلتني عن دوري ضمن أحداث مسلسل وبينا ميعاد ، والذى يتم عرضه حالياً، و من العوامل التي دفعتني للمشاركة في العمل هو أن الشخصية التي العبها تعطي أحساس بالغموض وهذا جذبني كممثلة ، وقد توقعت أن تحظي باهتمام الجمهور، فهي تسرد حكايتها بشكل متقطع داخل الأحداث.

بجانب تجربيتك كممثلة قدمتي عددا من الأعمال الاجتماعية التى تناقش قضايا الأسرة المصرية ، فهل هذا الأمر كان من العوامل التى حمستك لمسلسل “ وبينا ميعاد ”؟

بالتأكيد الموضوع الذى يناقشه مسلسل بينا ميعاد من العوامل التي دفعتني للمشاركة فيه ، خاصة وانه يطرح موضوعات اجتماعية في غاية الأهمية ، فقد شعرت أن العلاقة بين الآباء والأبناء في حاجة دائمة الى إلقاء الضور علها باستمرار ، فحالياً الإباء ليسوا الوحيدين الذين يقومون بتربية الأبناء ، فهناك عوامل خارجية أصبحت تساهم في ذلك.

نادية رشاد

لفترة طويلة غابت الأعمال الاجتماعية عن الشاشة قبل أن تعود مؤخراً مرة أخرى.. فكيف وجدت تأثير هذا الغياب على المجتمع ؟

بالتاكيد غياب الأعمال التي تعتمد على الدراما الأسرية أفسحت المجال لنوع آخر من الدراما أثر بشكل سلبي علي المجتمع ، ولكن مع عودة تلك النوعية من سوف نري نتائجها وتأثيرها بعد فترة ، خاصة وان الاعمال حالياً يتواجد بها الأسرة الممتدة من الجد والجدة إلى الاحفاد، فغياب هذا النوع من الأعمال الاجتماعية جعل البديل لها الأعمال البوليسية والاكشن التي تعتمد على العنف في بعض الأحيان .

نادية رشاد

فى رأيك ما سر حب المشاهد لتلك النوعية من الأعمال ؟

لابد وأن نقدم أعمال اجتماعية تجذب المشاهد، فالتكرار والملل من الممكن فيما بعد أن يجعل المشاهد ينصرف عنها، والجيد في الأمر ان المتفرج دائماً ما يميل الى تلك النوعية من الاعمال ، لانها بمثابة مرأه له بكل اماله واحباطاته ، فمن الممكن أن تنبه لأمر خطأ يفعل فسوف ينصرف عنه أو أمر جيد يقوم به فيقوم بتكراره.

ماذا عن أعمالك الدراما القادمة ؟

تعاقدت على المشاركة فى بطولة مسلسل مذكرات زوج مع الفنانة طارق لطفي، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم ، حيث العب داخل الاحداث شخصية والدة “ طارق لطفي ”.