سعر فولكس فاجن تيرامونت الجديدة في قطر | صور

تتميز السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023 بمنظومة دفع رباعي قادرة على تحدي المنحدرات والطرق الصحراوي، بالإضافة لمقصورة داخلية مزودة بأقوى تقنيات الرفاهية وأنظمة الملاحة.

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023

مواصفات السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023

وتأتي السيارة فولكس فاجن تيرامونت 2023 بمحرك 2000 سي سي 4 سلندر، بقوة 235 حصانا، وعزم اقصى للدوران 258 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة بتقنية الدفع الكلي، مع إمكانية الوصول من وضع السكون 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 7.5 ثانية.

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023

وتضم السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023 محرك اخر سداسي الأسطوانات 6 سلندر، سعة 3600 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 276 حصانا، وعزم دوران 360 نيوتن/متر، كما تتمتع السيارة بالعديد من وسائل الرحة ومنها مقود حركة متعدد الوظائف، وشاشة ملونة تتوسط قمرة القيادة، ومصابيح ترحيب.

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023

تبلغ قياسات السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023 نحو 5.036 للطول، و1.988 للعرض، و 1.770 للارتفاع، وبلغ قياس قاعدة العجلات نحو 2.979 متر، وبلغت سعة الصندوق الخلفي 583 لتر.

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023

أسعار السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023:

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 149,900 ريال.

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 158,000 ريال.

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 178,000 ريال.

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 198,000 ريال.