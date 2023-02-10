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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من داخل الاستديو.. أحمد سعد وهيثم نبيل يسجلان أغاني مسلسل جعفر العمدة

أحمد سعد وهيثم نبيل
أحمد سعد وهيثم نبيل

يعمل حاليًا المطرب أحمد سعد على تسجيل أغاني مسلسل محمد رمضان الجديد جعفر العمدة والذي يخوض به موسم رمضان القادم 2023.

أحمد سعد يسجل خلال أحداث المسلسل أكثر من أغنية بالإضافة إلى مجموعة من الرباعيات التى يتم عرضها ضمن الأحداث وجميعها من ألحان هيثم نبيل والذي يتواجد مع أحمد سعد داخل الاستديو للانتهاء من تسجيل جميع الأغنيات سريعا.
 

تعاون أحمد سعد مع محمد رمضان

يذكر أن تعاون أحمد سعد مع الفنان محمد رمضان جاء بعد نجاحهما سويا من خلال مسلسل البرنس والذى قدم فيه أحمد سعد عددا كبيرا من الأغنيات ونالت إعجاب الجمهور وكانت من أهم أسباب نجاح المسلسل.
 

أحمد سعد يستعد لطرح أغنية لعيد الحب

يستعد الفنان أحمد سعد لطرح أغنية جديدة بعنوان عيد الحب، من إنتاج شركة مزيكا، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بالإضافة إلى العديد من المنصات الرقمية.

الأغنية يتم طرحها يوم 14 من شهر فبراير الحالي بالتزامن مع احتفالات عيد الحب وبدأ سعد فى الترويج لها من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام، حيث قام بطرح البوستر الدعائى لها.

 

جعفر العمدة

 الجدير بالذكر أن مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، أحمد داش، هيدى كريم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى شعبى.
 

المطرب أحمد سعد جعفر العمدة موسم رمضان هيثم نبيل

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