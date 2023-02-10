محافظ القليوبية يتابع المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بالقناطر الخيرية وشبرا الخيمة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية لمُتابعة المشروعات الخدمية وأعمال التطوير الجاري تنفيذها بمدينة القناطر الخيرية وحي غرب شبرا الخيمة، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ الدقيقة وتسريع وتيرة العمل، وذلك ضمن جولات المحافظ المُتتالية لمتابعة كافة المشروعات القومية والخدمية التي تُنفذ على أرض الواقع، ومتابعة أعمال التطوير ميدانياً للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية والتأكُد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المُتبعة ومعايير الجودة المحددة، بهدف الوصول لأعلى معُدلات الإنجاز ونهو الأعمال في مُدتها المقررة .

واستهل "المحافظ" جولته بمُتابعة أعمال الرصف والتطوير بطريق الحادثة أبو الغيط القناطر الخيرية والمُقسم إلى قطاعين، وقد تم الإنتهاء من القطاع الأول بطول (١) كيلو متر من خطة رد الشئ لأصله، وتم تكسير الأسفلت بكامل عرض الطريق وتوريد طبقة الأساس ودمكها بسمك ٢٥ سم، وتم تنفيذ مصارف الأمطار، وجاري الإستعداد لرش مادة الـ moc، تمهيداّ لوضع الطبعة الرابطة، علاوة على الإنتهاء من صب البلدورات على جانبي القطاع بطول ٥٥٠ متر، وجاري إستكمال أعمال البلدورات وأعمال الإنترلوك على تلك الأرصفة.



وفي القطاع الثاني طريق تحت الإنشاء والذي يبلُغ طوله (٤.٣٥٠) كيلو متر ويُنفذ من الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي، وتم الإنتهاء من أعمال تكسير الأسفلت بمساحة ٣٥٠٠ متر بكامل العرض وصنفرة السطح وتوريد طبقة الأساس بطول ٥٠٠ متر بكامل عرض الطريق وجاري الإنتهاء من المرافق وإستكمال توريد طبقة الإساس للمسافة المُتبقية.



وتجدُر الإشارة إلى أن الطريق يبلُغ طوله بالكامل (٦) كيلو متر ومتوسط عرض الطريق ما بين (١٦) متر وحتى (١٨,٥) متر، ويبدأ من ميدان السلام "كوبري الحادثة" وحتى نزلة الدائري بباسوس، والذي يتم تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية.



وفي السياق ذاته تابع "الهجان" المرحلة الثالثة والنهائية لأعمال تغطية ترعة الباسوسية القناطر الخيرية، إذ تم الإنتهاء من صب البلدورات الخرسانية على جانبي الطريق بطول ٥٠٠ متر، بالإضافة إلى الإنتهاء من دمك ٢٥٠٠ متر من طبقه الأساس لتجهيز الطريق والبدء برش مادة الـ moc تمهيداً للطبقة الرابطة يليها مباشرة الطبقة السطحية والنهائية.



وأثناء المرور بطريق ترعة الباسوسية وجه "المحافظ" رئيس مدينة القناطر الخيرية بمتابعة موقف المخازن المُقامة على إمتداد الطريق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمُخالف منها وتنفيذ الإزالة فوراً، مُشدداً بضرورة المُتابعة الميدانية والتصدي لكافة أنواع المُخالفات في المهد للحفاظ على هيبة الدولة.



ثم استكمل " الهجان" جولته بالتوجه إلى حي غرب شبرا الخيمة ومتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع الترعة البولاقية وشارع مستشفى ناصر، بتنفيذ إحدى الشركات وتحت إشراف إدارة الطرق بحي غرب شبرا الخيمة ، وتفقد المحافظ الأعمال الجارية بشارع الترعة البولاقية والذي يبلُغ طوله ٣٠٠متر بعرض ٩متر، وقد تم الإنتهاء من أعمال المرافق بالكامل وجاري الآن إحلال التربة ودمكها وتسوية المناسيب تمهيداً لتوريد طبقة الأساس ثم الطبقة الرابطة يليها السطحية، ثم تابع "المحافظ" الأعمال الجارية في شارع مستشفى ناصر بحي غرب شبرا الخيمة والذي يبلُغ طوله ٤٠٠ متر بعرض ١٢متر، وتم الإنتهاء من توريد طبقة الأساس ودمكها ورفع مطابق الصرف تمهيداً للطبقة الرابطة والسطحية، بالإضافة إلى الإنتهاء من أعمال صب البلدورات الخرسانية على جانبي الشارع.



وأكدَّ "محافظ القليوبية" أثناء جولته ضرورة رفع مُعدلات التنفيذ وتكثيف الجهود للإنتهاء من كافة الأعمال وفقاً للجداول الزمنية المحددة، مُشيراً إلى حرصه على رفع كفاءة الطرق بالمحافظة حسب الخطة الموضوعة للشوارع والطرق الرئيسية، والتى ستُساهم بدورها فى تسهيل حركة المركبات والمواطنين وتحقيق السيولة المرورية، مُشدداً على رؤساء المراكز والمُدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني بصفة مستمرة لمتابعة الموقف التنفيذي لكافة المشروعات والتواصل المباشر مع الشركات المُنفذة لتذليل العقبات أولاً بأول.