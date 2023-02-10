لمدة 10 ساعات .. قطع المياه عن مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية

أعلنت شركة مياه الشرب بالقليوبية قطع المياه عن جميع مناطق شبرا الخيمة وبهتيم اليوم الجمعة وذلك نظرا للقيام بأعمال تركيبات ميكانيكية جديدة داخل محطة مياه شبرا الخيمة والتى على ضوئها سيتم ايقاف المحطة بالكامل.



وقالت الشركة أن انقطاع المياه سيكون اعتبارا من الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة حتى الساعة الخامسة صباح غدا السبت.



وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع ، كما ستقوم الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125 .