عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمدة 10 ساعات .. قطع المياه عن مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالقليوبية قطع المياه عن جميع مناطق شبرا الخيمة وبهتيم اليوم الجمعة وذلك نظرا للقيام بأعمال تركيبات ميكانيكية جديدة داخل محطة مياه شبرا الخيمة والتى على ضوئها سيتم ايقاف المحطة بالكامل.

محافظ القليوبية يوجه بتشديد الرقابة على المخابز

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 74.56%


وقالت الشركة أن انقطاع المياه سيكون اعتبارا  من الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة حتى الساعة الخامسة صباح  غدا السبت.


وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع ، كما ستقوم الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125 .

القليوبية انقطاع المياه قطع المياة شبرا الخيمة أصحاب المخابز محطة مياه شبرا الخيمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو الفراخ هينزل 20 جنيها .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

اعتذار رسمي من أفشة للاعبي الأهلي وكولر لهذا السبب

صدمة للجهاز الفني للأهلي قبل مواجهة فلامنجو بمونديال الأندية

محامي كهربا يزف بشرى سعيدة لجماهير الأهلي

ننشر فاتورة شبكة علا غانم.. من أمريكا وبـ 6 مليون جنيه

كم سجل عيار 21 الآن؟.. آخر أسعار الذهب اليوم في مصر

كيف يتم إعدام قاتل نيرة أشرف

دعاء مؤثر..أول تعليق من محمود كهربا بعد قرار الفيفا

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية: الموافقة على إقامة جراج متعدد الطوابق بشبين القناطر

محافظ القليوبية يوجّه رؤساء المدن بصيانة كشافات الإنارة بالشوارع

محافظ القليوبية: توافر السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية استعدادا لشهر رمضان

ترشيحاتنا

حسن العشرة وحفظها موضوع خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

إدارة الكوارث التركية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال لـ18342 قتيلًا

تحركات جديدة من أستراليا ونيوزيلندا لدعم متضرري الزلزال المدمر

عودة الدراسة وبدء الترم الثاني في 12 محافظة.. غدا

أمريكا السبب.. سر تراجع أسعار النفط الأسواق العالمية

ضبط 530 كيلو دواجن فاسدة داخل مطعم شهير بالجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس لافتة.. ياسمين عز تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

خبير تغذية يكشف عن 7 مشروبات صباحية للتنحيف

فتاة تعثر على دودة وجوانتي داخل ساندوتش .. هل الخس السبب؟

طريقة عمل الفول المدمس على أصوله

فيديو

رقم قياسي في توزيع الوجبات المدرسية.. ماذا تقدم سايلو فودز لمصر/فيديوجراف

ضربوهم واطلقوا عليهم كلب شرس.. قصة الاعتداء على أسرة الغربية

شاهد.. أتوبيس معلق فوق كوبري الدقي وتحرك عاجل لرفعه

غياب الأساسيين.. مواجهة نارية بين الأهلي وفلامنجو ومفاجأة أعلنها الفيفا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ