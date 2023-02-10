انطلاق عرض الملك همام وعصابة الضباع بالإسكندرية

ضمن خطة العروض التي أعلن عنها البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك مطلع يناير الماضي خلال المؤتمر الذي عقد تحت "شعار ٢٠٢٣ عام جديد ومسرح جديد"، انطلق العرض المسرحي "الملك همام وعصابة الضباع" من إنتاج فرقة الإسكندرية، وذلك أمس الخميس، بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية.

والعرض يعد ثاني العروض التى أعلن عنها فى المؤتمر، بعد افتتاح عرض "حلمك علينا" لمسرح الشباب، ويستمر تقديم العرض حتى يوم ٢٥ فبراير الجارى، يوميا ما عدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بقصر ثقافة الأنفوشي.

وأوضح الفنان محمد محمد مرسي مدير فرقة الإسكندرية، أن العرض يعد باكورة الأعمال المسرحية الموجهة للطفل، مشيرا إلى أن العرض يؤكد على أهمية التكاتف تجاه أي معتد على الوطن، وذلك في إطار جاذب للطفل.

مسرحية "الملك همام وعصابة الضباع" تأليف وإخراج إيهاب مبروك، تمثيل "رضا إدريس، إبراهيم الملاح، إيهاب يونس، ايهاب مبروك، يحيي عرفة، محمد جابر، مهند مختار، جهاد محمود، يحى حسن، كامل ابو الفتوح"، والأطفال "مريم إيهاب، نورسين، لارا سيد عادل، بياترس أسامة"،، تصميم ديكور وتصميم ملابس وليد السباعي، أغاني وألحان هشام زيتون، تصميم استعراضات محمد ميزو، إضاءة محمد المأموني.