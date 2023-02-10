مقتل إسرائيلي وإصابة 6 آخرين في عملية دهس بالقدس

قتل إسرائيلي وأصيب 6 آخرين في عملية دهس مزعومة في القدس قرب موقع للحافلات في مستوطنة راموت.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن من بين المصابين حالة حرجة في العملية التي وصفت بـ"الخطيرة".

وقالت الشرطة الاسرائيلية في تقرير أولي إنها "تشتبه بأنها عملية دهس" وأعلنت "شل حركة المنفّذ" بعد العملية التي أفاد مسعفون بأنها أسفرت عن سقوط 6 جرحى، من دون تأكيد سقوط قتيل.

وتشهد الأوضاع في القدس توترا على خلفية عمليات فلسطينية سابقة سقط خلالها قتلى سبقتها اقتحامات دامية لمخيمات فلسطينية.

وزار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المنطقة مؤخرا بالتزامن مع تصعيد ميداني في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وسعى المسؤول الأمريكي لنزع فتيل التوتر في المنطقة وحث على الهدوء فيما تواصل مصر جهود الحفاظ على التهدئة في الأراضي الفلسطينية.