تواصل فعاليات مبادرة "تحدث معه" لتنمية الوعي بالقضايا المجتمعية ببني سويف

تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، تواصلت فعاليات المبادرة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين المحافظة ووحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية تحت شعار "تحدث معه"،وتستهدف تثقيف وتعريف الرجال والشباب من مختلف الأعمار والمراحل التعليمية وخاصة المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا، باعتبارهم فئة مهمه لتدريبهم وتعريفهم على كيفية اتخاذ القرارات الرشيدة بشأن الأسرة للمحافظة عليها وتنميتها واستقرارها.



وتم "أمس"عقد ندوة تثقيفية بقرية اشمنت مركز ناصر عن بعض القضايا المجتمعية، وحضرها 35 مواطناً ،من خلال وحدة السكان بديوان عام المحافظة ، وبالتنسيق بين الوحدة المحلية ، ضمن رؤية وزارة التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية لتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030،وتحت إشراف ومتابعة الدكتورة فاطمة الزهراء. مدير مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية.

في بداية الندوة تحدث الأستاذ قرنى عبد الحليم عن التعريف بالمبادرة وأهدافها وموضوعاتها ، حيث ركزت الندوة على بعض الجوانب الدينية والتثقيفية والقانونية والاجتماعية عن مشاكل العنف ضد المرأة وختان الإناث ومخاطر الزواج المبكر والتسرب من التعليم ، مشيراً إلى تكليفات المحافظ ".دمحمد هاني غنيم" بتوفير التيسيرات اللازمة لتنفيذ المبادرة "التي يشرف عليها نائب المحافظ السيد بلال حبش " وتستهدف تمكين الفئات المستهدفة من الرجال والشباب من خلال تقديم المعلومات لرفع الوعي بالأمور الحياتية في العديد من الموضوعات والقضايا المجتمعية منها: القضية السكانية ، مؤكداً على أهمية وعى وتثقيف الشباب و دورهم فى بناء مجتمعاتهم ووطنهم لذلك لابد من الحفاظ عليهم ورعايتهم بشكل كامل وعدم حرمانهم من ان يعيشوا طفولتهم وحقوقهم التى كفلها لهم القانون فى الصحة والتعليم والزواج فى السن القانونى.

حضر الندوة : الأستاذ قرنى عبد الحليم رئيس وحدة السكان والإحصاء بالمحافظة، الأستاذ محفوظ حسين مقرر وحدة السكان بناصر ،الأستاذة ماجدة فتحي عضو وحدة السكان بمجلس قروي أشمنت ،الأستاذ عيد محمود صالح رئيس الوحدة المحلية بأشمنت، فضيلة الشيخ شكري محمد ممثل عن الأزهر الشريف والدكتور صلاح عبدالتواب المأذون الشرعي بالناحية .