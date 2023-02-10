أخبار الفن.. فنان شهير يفجر مفاجأة صادمة عن إعانات الزلزال.. وفاة والد الممثل شريف إدريس

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال الأسطر التالية:

جينيفر لوبيز تطالب بالتبرع لـ ضحايا زلزال تركيا وسوريا



عبّرت الفنانة العالمية جينيفر لوبينز، عن حزنها لما حدث في تركيا وسوريا، إثر الزلزال المدمر الذي اودى بحياة العديد وهدم البيوت والمباني.

مكان وموعد جنازة والد الفنان شريف إدريس



أعلن الفنان شريف إدريس عن موعد تشيع جثمان والده، الذى وافته المنية صباح اليوم الجمعة، وذلك من خلال صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



أبرزهم أنغام.. نجوم حفلات ليلة الخميس في القاهرة والكويت والسعودية



شهد مساء أمس الخميس العديد من الحفلات الغنائية داخل مصر وخارجها، وكانت حديث صفحات السوشيال ميديا، أبرزها حفل المطربة أنغام ضمن احتفالات مهرجان فبراير الغنائى بالكويت.



هاني سلامة في ظهور مميز عبر انستجرام| شاهد



شارك الفنان هاني سلامة، صوراً جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق هاني سلامة: “جمعة مباركة عليكم جميعاً ويارب تكونوا دايما بخير يارب”.

إسلام زكي يطرح أغنية "أعظم قرار" .. ڤيديو



طرح المطرب والملحن إسلام زكي، أغنية جديدة بعنوان “أعظم قرار” وذلك عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

‎"اعظم قرار" كلمات: محمد حسن ، ‎الحان وتوزيع و‎ميكس وماستر: اسلام زكي.

فنان شهير يحول حسابه على إنستجرام لمنصة بحث عن مفقودي زلزال سوريا



حول الفنان مكسيم خليل حسابه عبر إنستجرام إلى أداة للبحث عن المفقودين في الزلزال.

وأوضح مكسيم أن السوريين بحاجة إلى معدات ورافعات حتى يستطيعوا إخراج العالقين تحت الأنقاض، وقال "بعض الأشخاص قد يعيشون يومين وثلاثة وأربعة في حال تم إيصال الأوكسجين لهم، وبالمقابل هنالك أبنية يمكن أن تنهار بأي لحظة نتيجة التصدعات التي أصيبت بها"، وطالب بضرورة إيصال المساعدات كي لا يقتل آخر أمل لهؤلاء الناس.

ناس بتسرق مساعدات سوريا.. فنان شهير يفجر مفاجأة صادمة عن إعانات الزلزال



دعا الفنان مكسيم خليل الفنانين والمشاهير لفضح أي شخص يقوم بسرقة المساعدات إلى سوريا .

وكتب مكسيم خليل عبر حسابه على إنستجرام : "نداء لأصحاب الضمير، بتقدر تحكي شو شفت وتفضح هادول الاشخاص بالاسم تحت، بالصور المرفقة عينة من رسائل كتيرة عم توصل انه هلأ وبهذا الوقت المأساوي يلي عم يعيشوه السوريين وبعد مرور كم يوم على وحدة من اكبر الكوارث .. المصحوبة بعواصف وبرد قاسي هالوقت يلي الناس عمتستنى خبر عن احبابها او عن لهفة من حدا".

كانوا السند والأمان.. رسالة مؤثرة من دنيا سمير غانم لوالديها



شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة تجمع والديها الراحلين، سمير غانم، ودلال عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وفاة والد الفنان شريف إدريس



أعلن الفنان الشاب شريف إدريس، وفاة والده وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب شريف إدريس: “إنا لله وإنا اليه راجعون…أبويا مات”.

عزيز مرقة: أغنية “على بالي” فشلت في البداية



كشف الفنان عزيز مرقة عن كواليس أغنية “على بالي”، مشيرًا إلى أن الأغنية عند طرحها حققت فشلا ذريعًا في البداية قبل أن تكون سببا في تغيير مستقبله، وقال خلال حلوله ضيفًا على “كلام في الزحمة” على “نجوم إف إم”، مع مروان قدري ويارا الجندي، إنه عقب العمل في الإنتاج وتنظيم الحفلات قرر “التجربة” من خلال أغنية “على بالي”، منوهًا بأنها فشلت فشلا ذريعًا عند طرحها.