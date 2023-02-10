برلماني : العلاقات المصرية السعودية وطيدة والرئيس قطع الطريق على مثيري الفتن

أكد النائب عمرو السعيد فهمى ، عضو مجلس الشيوخ ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الدول العربية الشقيقة وخاصة المملكة العربية السعودية يؤكد متانة وعمق العلاقات التي تربطنا بالأشقاء العرب، مضيفا أن الرئيس السيسي قطع الطريق على مثيري الفتن الذين يستهدفون حدوث وقيعة مع الدول العربية.

وأضاف فهمي، في بيان له اليوم الجمعة، أن العلاقات المصرية السعودية وطيدة ومتينة، ولن يعكر صفوها مجموعة من التصريحات الإعلامية والافتراضية بمواقع التواصل الاجتماعي كما هو وارد خلال الأيام الماضية، موضحا أن المملكة ومصر أشقاء وبينها تنسيق في كافة المجالات وعلى مستوى الأصعدة ولا سيما صعيد مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وتحقيق الأمن والاستقرار للشعبين السعودي والمصري.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولتين تربطها علاقات اقتصادية وطيدة وهو ما يعكسه الميزان التجاري بين الدولتين، والبيانات الاقتصادية الرسمية حيث تشير إلى وجود رأس مال مصري في 302 شركة بالسعودية بقيمة 221 مليون دولار، وبلغ عدد الشركات الاستثمارية التي تم تأسيسها بمساهمات سعودية في مصر 2355 شركة بإجمالي مساهمات بلغت نحو 1.20 مليار جنيه مصري، وقد تأسس ما يقرب من 50 من تلك الشركات خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأوضح النائب، أن السعودية وقفت بجانب مصر وعلى مدار عشرات السنوات الماضية، وكان آخرها هو دعم مصر في ثورة 30 يونيو لحماية الشعب المصري، مؤكدا أن القيادة السياسية والشعب المصري يقدرون جيدا مواقف المملكة المشرفة اتجاه مصر وأيضا العديد من الدول العربية الأخرى.