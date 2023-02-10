شاهد.. لحظة انتشال ضحايا عقار البحيرة المنهار من تحت الأنقاض

تكثف قوات الحماية المدنية والاسعاف جهودها لاستخراج ضحايا انهيار عقار بمنطقة أبو الريش بمدينة دمنهور والذي تسبب في مصرع شخصين و إصابة 25 شخصا.

شهود عيان حول انهيار عقار في البحيرة

قال أحد شهود العيان في منطقة انهيار عقار البحيرة بمنطقة أبو الريش بمدينة دمنهور والذي تسبب في مصرع طفل و إصابة ٢٠ شخصا، سمعنا فى صباح اليوم صوتا مثل انفجار على الفور وجدنا العقار منهارا وصوت صراخ النساء، وحدثت حالة من الهرج والذعر بالمنطقة وتسارع الشباب أعلى الأنقاض لمحاولة استخراج أهالي العقار من أسفله.

وأضاف أحد سكان العقار بعد إنقاذه " شوفنا الموت بعنينا ، سمعنا صوت انفجار وفجأة العقار كان فوق بعضه " ، و أضاف أن قوات الحماية المدنية قامت باستخراج جثة الطفل ، بعد محاولات فى رفع الأنقاض واستخراج المصابين.

انهيار عقار في البحيرة

وشهدت قبل قليل منطقة أبو الريش بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة إنهيار عقار مكون من 3 طوابق جراء انفجار أسطوانة غاز،وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.



تلقي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد انهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة أبو الريش التابعة لدائرة المركز وحرر المحضر اللازم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وجري الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية و15 سيارة إسعاف.

حصيلة ضحايا انهيار عقار في البحيرة

وجري فرض كردون أمنى حول العقار وفصل كافة المرافق، وأشارت التحريات الأولية أن السبب وراء انهيار العقار انفجار اسطوانة غاز مما أدى إلى مصرع طفل و إصابة ٢٠ شخصا وجري نقلهم إلى المستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

اسماء ضحايا انهيار عقار في البحيرة

وأسفرت عمليات البحث داخل العقار المنهار الأولية عن 14 مصابا وهم « عطيات محمد عقدة، 80 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، محمد سعد فرج، 55 سنة، منال محمد عبدالحميد، 38 سنة، عمرو ممدوح، إبراهيم، 15 سنة، إيمان أحمد محمود، 21 سنة، منصور نجاح منصور، 37 سنة، السيد صبحي شلبي، 36 سنة، لواحظ سعيد أحمد، 42 سنة، احمد أشرف جمال، 25 سنة، رضا مصطفي الصاوي، 49 سنة، انتصار عبدالعزيز ابراهيم، 53 سنة، امل السيد عبدالعزيز، 35 سنة، سوزان ماهر عبده، 33 سنة ، سعيد أشرف المصري، 15 سنة.