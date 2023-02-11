مصرع مسن وإصابة 7 آخرين في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي أمام المنيا حادث إنقلاب سيارة تمنايه مما أسفر عن مصرع مسن وإصابة 7 أشخاص آخرين بسبب إنفجار اخد اطاراتها تم نقل الجثه والمصابين للمستشفى تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا اخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة تمناية رقم 9358 بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي شمال كمين الصفا بالمنيا نتيجة انفجار احد اطاراتها.



وأسفر الحادث في مصرع عزت 65 سنة لا يعمل إصابة 7 أشخاص وهم أحمد 51 سنة عامل ومهدي. 56 سنة لا يعمل وعبد الناصر 32 سنة لا يعمل ومحمد . 69 سنة لا يعمل وربيع.32 سنة فني كهرباء ومحمود 40 سنة مدرس و صابر 62 سنة لا يعمل مقيمون جميعا بمركز مغاغة.

مستشفي المنيا العام

تم نقل المصابين إلى مستشفي المنيا العام، للعلاج والتحفظ على جثة المتوفي تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

