سند الخير تجوب محافظات مصر .. أنشطة التنمية المحلية في 7 أيام

أصدر المركز الإعلامي، التابع لوزارة التنمية المحلية، " الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ ٢١ حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٤ إلي ١٠ فبراير الجاري، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*السبت ٤ فبراير*

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، علي استمرار جهود مبادرة "سند الخير" التي اطلقتها الوزارة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين من محدودي الدخل، خاصة في المناطق والقرى الأكثر إحتياجاً والأحياء الشعبية بجميع المحافظات، لافتاً إلي أن القوافل المتحركة للمبادرة تجوب المحافظات لتقديم السلع الغذائية لأهالينا بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها في الأسواق وذات جودة عالية، مشيرا الي ان التقرير الذي تلقاه عن متابعة مبادرة "سند الخير" منذ إطلاق الوزارة للمبادرة فى 31 مارس الماضي وحتى نهاية يناير 2023، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى فى (18) محافظة كمرحلة أولى وهى محافظات (المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان- كفر الشيخ– الدقهلية-الإسماعيلية- السويس- البحيرة- القاهرة- الجيزة- جنوب سيناء- الفيوم- بنى سويف – الغربية- شمال سيناء) .

وشدد اللواء هشام آمنة، على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات المعرضة لسقوط الأمطار وفقا لتقارير الأرصاد الجوية، والتى سقطت عليها أمطار خفيفة اليوم وفقا لتقرير غرفة عمليات الوزارة ، مشيرا الى تكثيف التواجد الميداني لجميع القيادات التنفيذية على مدار الساعة لمتابعة إجراءات شفط مياه الأمطار التي تتعرض لها بعض أحياء محافظة الإسكندرية ومركز مرسى مطروح بمحافظة مطروح ، و قال أنه تم فتح ميناء العريش بشمال سيناء، وأن غرفة عمليات الوزارة مستمرة في انعقادها بشكل دائم للتعامل مع أي حالة طارئة.

كما نعى اللواء هشام آمنة ، ببالغ الحزن والأسى المهندس شريف اسماعيل ، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ، رئيس الوزراء السابق ، في وافته المنية ، سائلاً المولى عز وجل ، أن يتغمده بواسع رحمته و ان يسكنه فسيح جناته ، وأن يجزيه عما قدمه من خدمات لوطنه خير الجزاء ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

*الأحد ٥ فبراير*

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية حصول مركز التنمية المحلية بسقارة على شهادة الأيزو الدولية ISO 21001:2018 ليصبح مركز التنمية المحلية بسقارة فى مصاف المؤسسات التدريبية العالمية....جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اللواء هشام آمنة اليوم مع د. صفوت النحاس أمين عام المجلس الوطنى للتدريب والتعليم (أمين عام مجلس الوزراء سابقاً ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سابقاً )، بحضور د. عصام شعت مساعد الوزير للإدارة المحلية والتدريب، والمهندس صلاح شحاته مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتكنولوجية، وقيادات مركز التنمية المحلية بسقارة .

*الأثنين ٦ فبراير*

فى ضوء تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة... تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تقريرا عن متابعة الأشجار المخطط زراعتها في إطار المبادرة الرئاسية فى خطة العام المالى الحالى، حيث أكد التقرير علي انتهاء وزارة التنمية المحلية من توريد مليون و 647 ألف شجرة ل 10 محافظات ، و ذلك فى إطار بروتوكولى التعاون الموقع بين الوزارة و وزارتى الإنتاج الحربى و الزراعة لتوريد 5 ملايين شجرة لجميع محافظات الجمهورية ، بتكلفة 129 مليون جنيه ، كما قامت المحافظات ال27 بزراعة 2,7 مليون شجرة ، ليصبح اجمالى عدد الأشجار التى تم زراعتها أكثر من 4 ملايين و 347 ألف شجرة من المستهدف زراعته و يبلغ 7,7 مليون شجرة خلال العام المالى الحالى الذى ينتهى آخر يونيو القادم.

*الثلاثاء ٧ فبراير*

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى و تكليفات د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن تكثيف الرقابة وضبط أسعار السلع فى الأسواق....وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية القائمين على مبادرة "صوتك مسموع" بالوزراة وفروعها فى جميع المحافظات ، باستمرار تلقى الشكاوى الخاصة بأى نقص فى السلع الغذائية بالمحافظات أو ارتفاع أسعارها، والتنسيق مع المحافظات لإتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن ، مشيرا الى أن تقرير متابعة مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر يناير 2023، أكد تلقى المبادرة 596 ألفاً و 521 رسالة منذ انطلاقها منها 105 ألفاً و 497 شكوى ، تم حل 102 ألفاً و 540 شكاوى منها بنسبة 97,2% وجارى حل 2957 شكوى.

واستقبل المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي اللواء/ هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي للتعاون المشترك في مجال إدارة منظومة المخلفات وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من جهود لإيجاد حلول مستدامة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وعلى رأسها مراجعة الموقف التنفيذي للمرحلتين الأولى والثانية والاستعداد لتنفيذ المرحلة الثالثة من المنظومة.

كما وقع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ود. نهى عبد القوى أمين سر التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى، بروتوكول تعاون لتنسيق جهود الطرفين فى اطار تشاركى يحقق المنفعة العامة ويعزز تنفيذ الدولة لاستراتيجياتها الوطنية سعياً إلى ضمان حياة كريمة تليق بالمواطن المصرى ( المستحق للدعم فى جميع المحافظات )....جاء ذلك بحضور قيادات الوزارة والتحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى .

*الأربعاء ٨ فبراير*

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش برئاسة اللواء أحمد عرفات بتكثيف حملات المرور على الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، و الوقوف على مدى قيامها بتنفيذ محاور خطة القطاع، وتتضمن رصد التعديات ومخالفات البناء، ومتابعة الخطة الاستثمارية، والتفتيش المالى والادارى، والنظافة والبيئة والحملات الميكانيكية، وفحص شكاوى المواطنين وأداء المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، موضحا أنه تم تشكيل 117 حملة تفتيش للمرور على بعض الوحدات المحلية فى الفترة من أول سبتمبر 2022 حتى 6 فبراير 2023، للوقوف على مدى التزامها، وقيامها بتنفيذ خطة الوزارة بكافة محاورها، ورصد أوجه السلب والقصور وطرق معالجتها، وتم المرور على (21) محافظة، وتضمنت الحملات التفتيش المخطط والمفاجىء الحملات الميكانيكية والمراكز التكنولوجية وفحص الشكاوى والمرور الليلى .

وشارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تعكف حالياً، من خلال الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء المتخصصين، على وضع سيناريوهات للتعامل مع استمرار أمد تلك التداعيات، وذلك خلال عامي 2023و 2024.

كما شارك اللواء هشام آمنة في اجتماع مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية برئاسة السيد القصير وزير الزراعة، لمناقشة بعض القرارات التى تسهم في دعم الاستثمار الزراعي وتشجيع صغار المزارعين تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

*الخميس ٩ فبراير*

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، من انتهاء فعاليات الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل والتي استمرت لمدة 3 أسابيع بإجمالي 170 ساعة تدريب، واستفاد منها 73 متدرب من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات، كما احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة أيضا بانتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية تضمنها الاسبوع التدريبي الحالي وهو الأسبوع ال ٢٦ من الخطة التدريبية للمحليات، وهى دورات : التعامل مع المواطنين من ذوي الهمم بلغة الإشارة بالمراكز التكنولوجية ، وتطوير مهارات وادارة منظومة تكافؤ الفرص ، وبرنامج تحليل مضمون الخطاب السياسى والإعلامى للمديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة وإدارات الإعلام ، واستفاد منها 84 متدرب من جميع المحافظات .

ووقعت وزارة التنمية المحلية عقد مع شركة إيكوكونسيرف EcoConServ للحلول البيئية لتنفيذ المهمة الاستشارية الخاصة بتقييم الأثر البيئى والاجتماعى ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر– مكون المخلفات الصلبة الذى تنفذه وزارة التنمية المحلية والممول بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو ومنحة من الإتحاد الأوروبى بقيمة 8 مليون يورو .

*الجمعة ١٠ فبراير*

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الاسبوع التدريبي المقبل وهو الاسبوع الـ27 للخطة التدريبية للمحليات والتى ينفذها مركز التنمية المحلية بسقارة ، يشهد تنظيم 5 دورات تدريبية هى : دورة ادماج المواطنين في عملية التخطيط والمتابعة ، و التي ينفذها برنامج تنميه صعيد مصر مع اتحاد البلديات الهولندى ، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، و دورة تنمية مهارات القيادات فى مجال الطريق الي التميز المؤسسي وتطبيق الجودة ، و دورة الأنظمة الاستثمارية والخدمات المقدمة للمستثمرين ، ودورة التخطيط وإدارة الفعاليات الاعلامية والمؤتمرات الصحفية وفن البروتوكلات والاتيكيت والمراسم ، إضافة إلى دورة متقدمة فى اللغة انجليزية ، ويستفيد من دورات الأسبوع الحالى 139 متدرب من جميع المحافظات ، مؤكدا أن الوزارة تعمل جاهدة وتسير بخطى متقدمة ومتسارعة للإرتقاء ورفع مهارات وكفاءة العاملين بالمحليات على مستوى جميع المحافظات .

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