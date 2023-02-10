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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوامبا يتقدم لـ شباب بلوزداد أمام الزمالك من ركلة جزاء

مباراة الزمالك وشباب
مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

أحرز أوامبا الهدف الأول لصالح فريق شباب بلوزداد الجزائرى فى شباك فريق الزمالك من ركلة الجزاء فى الدقيقة 57 في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا . 

شهدت مجريات الشوط الثاني إهدار عمرو السيسي فرصة خطيرة لصالح الزمالك داخل منطقة الجزاء بعدما تسلم تمريرة من أحمد فتوح حولها بقدمه لتمر إلى جوار مرمى حارس شباب بلوزداد الجزائرى.

أهدر فى الدقيقة 56 سيف الجزيرى فرصة خطيرة بعدما ارسل عمر جابر كرة عرضية واحتسب حكم اللقاء السنغالي ركلة جزاء فى الدقيقة 55 لصالح شباب بلوزداد بعد لمس دونجا الكرة بيده سددها أوامبا ليسجل الهدف الأول فى الدقيقة 57.

بدأ اللقاء بضغط من جانب لاعبي الزمالك وحصل أحمد سيد زيزو على ركلة حرة بعد تعرضه إلى العرقلة من جانب لاعب شباب بلوزداد في الدقيقة الثانية.

فى الدقيقة 5 أرسل حسام عبدالمجيد كرة طولية فشل فى اللحاق بها لتخرج إلى ضربة مرمى وشكل الفريق الجزائرى خطورة على الخطوط الخلفية للفارس الأبيض.

وحصل سيف الدين الجزيري فى الدقيقة العاشرة على ركلة حرة أمام منطقة الجزاء عقب عرقلته من مدافع شباب بلوزداد.

وسدد أحمد سيد زيزو ركلة حرة تعلو عارضة فريق شباب بلوزداد لتمر إلى خارج المرمى وأرسل سيد نيمار كرة عرضية تمر من أمام مهاجمي الزمالك.

وحصل سيد نيمار لاعب الزمالك على ضربة ركنية بعد مراوغة مدافع شباب بلوزداد داخل منطقة الجزاء.

وفى الدقيقة 19 أرسل النيجيري إيولا كرة عرضية يبعدها حسام عبدالمجيد مدافع الزمالك إلى ضربة ركنية.

 وفى الدقيقة 25 سدد سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك كرة برأسه قوية تعلو عارضة حارس شباب بلوزداد الجزائري.

 وحصل النيجيري إيولا على ركلة حرة من الناحية اليسرى بعد لمس حسام عبدالمجيد الكرة بيده ونجح حسام عبدالمجيد في إبعاد إحدى الكرات الخطيرة فى الدقيقة 29.

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زيزو يهدر فرصة خطيرة

أهدر زيزو فرصة خطيرة بعدما تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء وفشل فى السيطرة عليها فى الدقيقة 31.

أطلق زيزو فى الدقيقة 34 تسديدة  تصدى لها حارس شباب بلوزداد الجزائرى.

 وتلقى سيد نيمار فى الدقيقة 40 كرة عرضية أرسلها عمر جابر داخل منطقة الجزاء سددها نجم الزمالك لتعلو عارضة حارس مرمى شباب بلوزداد الجزائرى.

 

الزمالك شباب بلوزداد الجزائري

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