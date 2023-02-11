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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تستعد لإطلاق الإصدار العالمي من هاتف Redmi 12C

Redmi 12C
Redmi 12C

 

أصدرت شركة  شاومي  الصينية هاتفها الذكي الجديد Redmi 12C لأول مرة في ديسمبر الماضي، والآن تم رصد النسخة العالمية على مواقع شهادات BIS و NBTC التي من المتوقع أن يكشف عنها رسميا في ملتقى الهواتف النقالة العالمي ببرشلونة.

وفقا لتقرير gizmochina ظهر الجهاز أولا على منصة قياس الأداء Geekbench، وتم إدراجه تحت رقم الموديل 22120RN86G. تكشف قاعدة البيانات المعيارية المواصفات الرئيسية للجهاز.

المواصفات الكاملة لموبايل Redmi 12C

تذكر قاعدة بيانات منصة الأداء Geekbench رقم طراز وحدة المعالجة المركزية التي تحمل كود ARM MT6769V / CZ الخاص بهاتف  شاومي  Redmi 12C، وهي تتألف من 8 نوى إجمالية، 6 نوى مسجلة بسرعة 1.80 جيجاهرتز و2 من النوى  بتردد 2 جيجاهرتز، وهو معالج MediaTek Helio G85 SoC، نفس معالج إصدار الصين.

Redmi 12C

تظهر القائمة أن Redmi 12C سيكون مع 4 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي ولكن بالتأكيد سيكون هناك المزيد مع سعات الذاكرة الأكبر عند انطلاقه رسميا، بالنسبة للإصدار الصيني يأتي مع 6 جيجابايت رام أيضا، كما سيتم تثبيت نظام التشغيل Android 12.

من المتوقع أن يأتي جهاز  شاومي  بنفس مواصفات النسخة الصينية، و إن اختلف سيكون في الفرعيات الصغيرة لكن بشكل عام سيحافظ على مقوماته الرئيسية.

يتميز Redmi 12C بشاشة عرض IPS LCD مقاس 6.71 بوصة بدقة 720x1650 بيكسل وكثافة بيكسلات 268 بيكسل مع درجة سطوع 500 شمعة لكل متر مربع ونسبة شاشة إلى هيكل 82.6%.

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يتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج من ميدياتك MT6769Z Helio G85 بدقة تصنيع 12 نانو وشريحة معالج رسوميات Mali-G52 MC2 مع بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم شحن بقدرة 10 وات.

الوزن الإجمالي للجهاز 192 جم، مع سمك 8.8 مم و عرض 76.4 مم وطول 168.8 مم، مع مستشعرات مزدوجة في الخلفية، الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة والثانية كاميرا عمق بدقة 0.08 ميجابيكسل مع فلاش ليد، بينما الكاميرا السيلفي الأمامية بدقة 5 ميجابيكسل.

شاومي Redmi Redmi 12C برشلونة ملتقى الهواتف النقالة العالمي ديسمبر Android ميدياتك

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