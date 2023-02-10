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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استغاثات من تحت الأنقاض.. أحد أفراد الدفاع المدني بسوريا يروي تفاصيل مؤلمة

سوريا
سوريا

قال عمار أبو السعد أحد أفراد الدفاع المدني السوري، إنّ فرق الإنقاذ ما زالت مستمرة في العمل على استخراج العالقين تحت الأنقاض، ومنذ صباح الأمس وحتى اليوم لم يتم العثور على أي شخص على قيد الحياة.

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وأضاف أبو السعد خلال تصريحات ببرنامج "عايش" الذي تقدمه الإعلامية داليا نجاتي، على قناة "القاهرة الإخبارية": "يبدو أننا أتينا متأخرين عليهم بعد 4 أو 5 أيام من العمل، في بداية الزلزال استخرجنا أكثر من 3 آلاف شخص على قيد الحياة، لكن رابع يوم صباحا يبدو أن هناك موت جماعي بسبب عدم وصول معدات وآليات وفرق مدربة للنقاط كلها".

 

وتابع أحد أفراد الدفاع المدني السوري: "اقتصر اليوم على استخراج الجثث، وبخاصة المجهولة منها، حيث جرى توثيقها ودفنها، ويقوم متطوعو الدفاع المدني بالعمل في الطرقات وإيصال شبكات المياه والذين هجرهم الزلزال وأصبحوا بلا بيوت إلى مناطق أخرى آمنة".

 

وحول شعوره عند استخراج الأحياء أو الجثث، قال: “التفكير في هذه الأمور رفاهية كبيرة، نحن نسعى دوما إلى استمرار عمليات الإنقاذ، بدأت العمل منذ عام 2013، كنت معلما قبل أن أصبح مسعفا، لذلك هناك شعور كبير بالرغبة في خدمة الناس وبخاصة في وقت الأزمات، عندها ننسى كل شيء من الخوف، وننطلق فقط من أجل التخفيف عن الناس”.
 

الأنقاض تحت الأنقاض العالقين سوريا تفاصيل مؤلمة الدفاع المدني السوري

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