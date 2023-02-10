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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إبراهيم عيسى: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي نقطة انطلاق للاقتصاد وخطوة هامة

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن مصر من أكثر الدول تداعيًا بالحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية والحكومة تدافع دائمًا عن خيارته، وترجع الأزمة الاقتصادية لأزمات عالمية أخرى.


وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه أدرت الأزمة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يعد نقطة الانطلاق في الأزمة الاقتصادية، وهذه الخطوة هامة وواضحة جدًا وموضع اهتمام الكثير.

وأوضح أن الاتفاق مع صندوق النقد خلاصة ما كان يتحدث عنه رجال الأعمال والمعنيين بالاقتصاد في مصر، وما شمله من قرارات وبنود للاعتماد مرة أخرى على الاقتصاد الخاص والاستثمار الأجنبي بشكل كبير، وتولي القطاع الخاص إدارة شئون البلاد الاقتصادية.

وأردف أن الدولة كانت هي قاطرة الاقتصاد وشاركت في كل الجانب الاقتصاد، مؤكدًا أن القطاع الخاص ينكمش بشكل كبير، إلا أن الطرف الحكومي في الاقتصاد مستمر في التزايد والعمل.

الإعلامي إبراهيم عيسى الحرب الروسية الأوكرانية مصر إبراهيم عيسى الأزمة الاقتصادية

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