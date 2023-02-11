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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. لحظة إنقاذ طفل تحت الأنقاض بعد 112 ساعة من زلزال تركيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تداولت وسائل إعلام تركية لقطات مصورة توثق لحظة إنقاذ طفل يبلغ من العمر 5 سنوات من تحت الأنقاض بعد 112 ساعة من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا يوم الاثنين الماضي.

ومنذ قليل، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا يوم الاثنين الماضي، إلى 20 ألفا و318 شخصا.

وقالت إدارة الكوارث التركية إن عدد مصابي الزلزال وصل حتى الآن إلى 80 ألفا و52 شخصا.

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زلزال جديد

ومساء الجمعة، سجل المرصد "الأورو-متوسطي" لرصد الزلازل ثلاث هزات أرضية بتركيا، بلغت شدة إحداها خمس درجات على مقياس ريختر.

وقال المرصد عبر حسابه على "تويتر" إن الهزة الأرضية وقعت على بعد 70 كيلومتراً شمال غربي ولاية قهرمان مرعش، مركز الزلزال المدمر الأخير الذي ضرب كلا من تركيا وسوريا فجر الاثنين الماضي.

وسجّل المرصد هزة أرضية أخرى بقوة 3.5 درجة جنوب غربي مدينة البستان بولاية قهرمان مرعش أيضًا، فيما سجل المرصد هزة بشدة 4 درجات جنوب شرقي ولاية ملاطية.

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رقم صادم .. ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا

تمويل أممي

طلب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، 77 مليون دولار لمساعدة 874 ألف شخص تضرّروا جراء الزلزال في تركيا وسوريا.

وقالت الوكالة الأممية، التي تتخذ من روما مقرّاً، إنّ "برنامج الأغذية العالمي يطلب 77 مليون دولار لتقديم مساعدة على شكل حصص غذائية ووجبات ساخنة لما مجموعه 874 ألف شخص تضرّروا من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا".

ويشمل هذا الرقم 284 ألف شخص شُرّدوا أخيرا في سوريا و590 ألف شخص في تركيا، وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي.

وأكد برنامج الأغذية العالمي أنه ساعد حتى الآن 43 ألف شخص في سوريا و73 ألف شخص في تركيا، عبر توفير المواد الغذائية الجاهزة للاستهلاك.تمويل أممي

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