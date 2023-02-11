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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الزقازيق تشارك في برنامج " إعداد القائد العربي" بالأقصر

وفد جامعة الزقازيق
وفد جامعة الزقازيق

أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق انه شاركت جامعة الزقازيق بوفد طلابي في البرنامج التدريبي لإعداد القائد العربي ، الذي ينظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية بمحافظة الأقصر.

أضافت الدكتورة هبه عبد الكريم ، الأستاذ بكلية التربية النوعية المشرف علي الوفد أن جامعات من ١٦ دولة عربية شاركت في البرنامج بالإضافة إلى طلاب الجامعات المصرية ،  بهدف إعداد القيادات العربية وتأهيلهم ليكونوا سفراء فى جامعاتهم ومن ثم بلادهم.

وأعرب رئيس جامعة الزقازيق عن سعادته بمشاركة الجامعة في فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد القائد العربي، الذي يمثل فرصة لتبادل الخبرات والثقافات بين طلاب الجامعات العربية والمصرية، مؤكداً على أهمية هذه البرامج في إعداد قادة المستقبل، في ظل اهتمام الدولة بالشباب و تعزيز روح الولاء والإنتماء للوطن، مشيدا بالتنظيم والإعداد الجيد للملتقى.

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جدير بالذكر أن الملتقى يأتي في إطار الدورات التدريبية والمعسكرات التي تقيمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمى ، و يتضمن العديد من المحاضرات منها ؛ الشباب والتدريب، ودور طلاب الجامعات العربية فى مواجهة الإرهاب والتطرف ،وأخرى عن مصر المكان والمكانة، ورؤية  مصر 2030، و الأمن القومي المصري وارتباطه بالأمن القومي العربي، ونماذج محاكاة إتحاد الجامعات العربية، بالإضافة إلي بعض الزيارات السياحية لأهم معالم مدينة الأقصر.

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