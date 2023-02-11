مباحث القاهرة تضبط شخصا بحوزته 27 كرتونة ألعاب نارية في الجمالية

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط أحد الأشخاص بالجمالية، وبحوزته 27 كرتونة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام بقصد الاتجار، وأمر اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قيام تاجر مقيم بمحافظة الشرقية، بمزاوله نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالألعاب النارية، متخذاً من مخزن ملكه مسرحاً لمزاولة نشاطه.

المتهم وامامه المضبوطات

أمكن ضبطه، وعثر بداخل المخزن على 27 كرتونة ألعاب نارية "مختلفة الأشكال والأحجام".

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار.