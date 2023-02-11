عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مباحث القاهرة تضبط شخصا بحوزته 27 كرتونة ألعاب نارية في الجمالية

المتهم
المتهم

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط أحد الأشخاص بالجمالية، وبحوزته 27 كرتونة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام بقصد الاتجار، وأمر اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قيام تاجر مقيم بمحافظة الشرقية، بمزاوله نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالألعاب النارية، متخذاً من مخزن ملكه مسرحاً لمزاولة نشاطه.

المتهم وامامه المضبوطات

أمكن ضبطه، وعثر بداخل المخزن على 27 كرتونة ألعاب نارية "مختلفة الأشكال والأحجام".

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار.

العاب نارية مباحث القاهرة مديرية امن القاهرة الجمالية ضبط شخص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ساخر من فرج عامر بعد هزيمة الزمالك أمام بلوزداد الجزائري| شاهد

بينها القاهرة.. غطاء سحابي يغطي 9 محافظات وأمطار غزيرة خلال ساعات| تفاصيل

صورة خادشة للحياء على التورتة.. ابنة عمرو دياب تصدم جمهورها بعيد ميلاد صديقة

وحداني.. كهربا يثير الجدل بهذا المنشور| شاهد

الكيلو بـ 250 جنيها| حل سحري لخفض أسعار اللحوم.. وتحرك برلماني عاجل

90 جنيها للبلدى .. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 11 فبراير 2023

انخفاض مفاجئ.. أسعار الدواجن اليوم السبت 11 فبراير بالأسواق ومنافذ الزراعة

منتظركم .. خالد الغندور عن مباراة الأهلي فى مونديال الأندية

موضوعات متعلقة

منتجات لفقدان الوزن وصابون سائل.. ضبط مصنعين غير مرخصين بالقاهرة

تحت تهديد السلاح.. مباحث القاهرة تضبط شخص سرق أموال من سائق بعابدين

ترشيحاتنا

أكثر 5 سيارات مبيعات مجمعة محليًا في السوق المصرى

150 جنيها للجملى .. أسعار اللحوم والبلدية والمجمدة اليوم السبت 11 فبراير 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط برقم الجلوس عبر هذا الرابط

إلغاء المدمج.. الجامعات تترقب عودة التعليم المفتوح وفق ضوابط جديدة.. تفاصيل

انتخابات الصحفيين.. عمرو بدر يترشح على عضوية المجلس تحت السن

منتجات لفقدان الوزن وصابون سائل.. ضبط مصنعين غير مرخصين بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجبة اقتصادية.. طريقة عمل طاجن خضار بالعدس أبو جبة

من غير ملابس تقيلة.. 3 خطوات تجعل بيتك أكثر دفئا في الشتاء

هاني الناظر يفجر مفاجأة عن فوائد الطعام.. لن تصدق

لون عيونك.. نانسي عجرم تشعل حماس جمهور فبراير الكويت

فيديو

الأعمال المعروضة سطحية.. نادية الجندى تكشف سر غيابها عن السينما| شاهد

محامي كهربا يكشف عن بند يقلب الموازين لصالح اللاعب /فيديوجراف

مشاهد مفزعة .. تفاصيل انهيار عقار البحيرة/ فيديو جراف

حقيقة زيادة الإيجار القديم غير السكني خلال أيام | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ