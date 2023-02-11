تحرير 20 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز بمركز دير مواس

حررت الوحدة المحلية لمركز دير مواس بالمنيا، 20 مخالفة تموينية متنوعة من خلال الحملات التي تنظمها الوحدة المحلية بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة الحالة العامة للأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

من جانبه، قال عامر طه رئيس مركز دير مواس، إن الحملة اسفرت عن تحرير عدد من المخالفات من خلال المرور على المخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – انتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم إعطاء بون صرف للمواطنين – تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم – عدم الإعلان عن الأسعار – عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج).

هذا وتواصل الوحدة المحلية جهودها المكثفة لتفعيل الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز للحد من ارتفاع الأسعار ومحاربة الاحتكار وإنتاج خبز مطابق للمواصفات والعمل على ضرورة وصول الدعم الي مستحيه .