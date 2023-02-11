عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يستحب التعرض لماء المطر عند نزوله؟.. دار الإفتاء ترد

المطر
المطر

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحب السؤال "سمعت أنّ التعرّض لماء المطر سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فهل هذا صحيح؟ وما الحكمة من ذلك؟

دعاء المطر .. يفتح لك أبواب الخيرات ويفك الكروب

دعاء المطر .. 3 كلمات نبوية تفتح لك الأبواب المغلقة

 

وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بانه يستحبّ التَّعرُّض للمطر، بأن يقف الإنسان تحت المطر ويَحسر عن شيءٍ من ملابسه ليصيبه المطر رجاء البركة؛ لما ثبت عن أَنَسٍ رضي الله عنه أنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مطر، قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثوبه، حتى أصابه من المطر. فقلنا: يا رسول الله، لم صنعت هذا؟ قال: «لأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تعالى» رواه مسلم في "صحيحه".

دعاء النبي عند المطر 


كان صلى الله عليه وسلم إذا اشتد المطر قال: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلا‌َ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآ‌كَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأ‌َوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ» رواه البخاري (1014).

وعن عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى المَطَرَ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا» رواه البخاري (1032)، وفي لفظ لأ‌بي داود (5099) أنه كان يقول: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا».

 

أحاديث التعرض لماء المطر

 

قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (6/ 195، ط. دار إحياء التراث العربي): [معنى حسر: كشف، أي كشف بعض بدنه، ومعنى: «حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ»، أي: بتكوين ربه إيَّاه، ومعناه أنَّ المطر رحمة، وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لها فيتبرك بها، وفي هذا الحديث دليل لقول أصحابنا أنَّه يُستحبُّ عند أول المطر أن يكشف غير عورته ليناله المطر] اهـ.

 

وعلى ذلك نصَّ فقهاء المذاهب: قال العلامة الطحطاوي في "حاشيته على مراقي الفلاح" (ص: 553، ط. دار الكتب العلمية) عند تعداده الأعمال المستحبة عند نزول المطر: [وأن يكشف عن غير عورته ليصيبه ويتطهر منه] اهـ.

 

وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (2/ 95، ط. المكتب الإسلامي): [ويستحب أن يبرز لأول مطر يقع في السَّنة ويكشف من بدنه ما عدا عورته ليصيبه المطر] اهـ.

 

وأضاف الإمام البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 337، ط. عالم الكتب): [(وسن وقوف في أول المطر) وتوضؤ (واغتسال منه، وإخراج رحال) أي: ما يستصحب من أثاث، (و)إخراج (ثيابه ليصيبها) المطر؛ لحديث أنس رضي الله عنه..] اهـ. أي: حديث أنس السابق ذِكْره.

دار الإفتاء ماء المطر سنة المطر دعاء النبي عند المطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ساخر من فرج عامر بعد هزيمة الزمالك أمام بلوزداد الجزائري| شاهد

القناة المجانية الناقلة وأسماء المعلقين .. شاهد مباراة الأهلي وفلامنجو

بينها القاهرة.. غطاء سحابي يغطي 9 محافظات وأمطار غزيرة خلال ساعات| تفاصيل

صورة خادشة للحياء على التورتة.. ابنة عمرو دياب تصدم جمهورها بعيد ميلاد صديقة

وحداني.. كهربا يثير الجدل بهذا المنشور| شاهد

انخفاض مفاجئ.. أسعار الدواجن اليوم السبت 11 فبراير بالأسواق ومنافذ الزراعة

90 جنيها للبلدى .. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 11 فبراير 2023

منتظركم .. خالد الغندور عن مباراة الأهلي فى مونديال الأندية

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: مصر تدعم جهود تعزيز التواصل والتعاون البرلماني بين الدول العربية

دعاء المطر .. يفتح لك أبواب الخيرات ويفك الكروب

هل يستحب التعرض لماء المطر عند نزوله؟.. دار الإفتاء ترد

رئيس الوزراء يقود سيارة بعد تحويلها من بنزين لكهرباء بأحد مصانع أكتوبر

الرئيس السيسي: سلامة كل دولة عربية بمثابة استقرار لمصر

مش هتصدق.. الزواج يحميك من الإصابة بهذه الأمراض  

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. التعرض المستمر لعوادم السيارات يعرضك لمرض في المخ

وجبة اقتصادية.. طريقة عمل طاجن خضار بالعدس أبو جبة

من غير ملابس تقيلة.. 3 خطوات تجعل بيتك أكثر دفئا في الشتاء

هاني الناظر يفجر مفاجأة عن فوائد الطعام.. لن تصدق

فيديو

صدمة للأهل والأصدقاء.. وفاة عريس داخل القاعة تزلزل السوشيال ميديا.. فيديوجراف

الأعمال المعروضة سطحية.. نادية الجندى تكشف سر غيابها عن السينما| شاهد

محامي كهربا يكشف عن بند يقلب الموازين لصالح اللاعب /فيديوجراف

مشاهد مفزعة .. تفاصيل انهيار عقار البحيرة/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ