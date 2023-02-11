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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع ربة منزل أسفل عجلات سيارة نقل بالشرقية

صدى البلد

لقيت ربة منزل مصرعها أسفل عجلات سيارة نقل بطريق ابو الشقوق المحطة كفر صقر وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة مستشفي كفر صقر وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي كفر صقر بإستقبال "مني ا ح" 40 سنة مقيمة ابو كبير جثة هامدة وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفى.

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتها التي أودت بحياتها إثر إصطدام سيارة نقل بها بطريق ابو الشقوق المحطة كفر صقر وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفي وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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