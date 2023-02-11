حلا شيحة تفاجئ جمهورها بدون حجاب.. ما القصة ؟

نشرت الفنانة حلا شيحة مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث تظهور فيه بدون حجاب مع أبنائها ووالدها.

ويأتى ظهور حلا شيحة بدون حجاب بطريقى غير مقودة حيث كانت فى منزلها وتقوم بتصوير ابنائها وظهرت فى صور حيث عكست المراة صورة لها بدون الحجاب.

وتلقت حلا شيحة عديد من التعليقا عبر الفيديو حيث اعرب الكثير من متابعيها عن سعادتهم بابنائها ومدى التشابه الكبير بينهم.

حلا شيحة ودعاء شهر رجب

شاركت حلا شيحة متابعيها صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وذكرت خلالها دعاء شهر رجب: "اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعده علي أحبتنا بالخير واليمن والبركات".

وعلقت حلا: "شهر رجب أحب الشهور لـ قلبي بعد رمضان".