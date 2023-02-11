ثالث أهم مدن العالم.. شاهد| دمار كبير يلحق بـ أنطاكية عقب الزلزال

عرضت قناة يورنيوز، فيديو يرصد آثار الدمار الكبير الذى لحق بمدينة أنطاكية ثالث أهم مدن العالم في العام الماضي، نتيجة الزلزال المدمر.

وتعرضت مدينة أنطاكية، إحدى أهم مدن الأرض في غابر الأزمان، إلى دمار كبير بفعل الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 25000 شخص ودمار واسع.

وتقع مدينة أنطاكية في لواء الإسكندرون الذي فرضت تركيا سيطرتها عليه منذ عام 1939 في صفقة مع الفرنسيين جاءت بناء على مصالح متبادلة، ولا تزال دمشق تطالب به حتى اليوم.

وأنطاكية أيضاً هي العاصمة القديمة لمقاطعة هاتاي التركية، ضمن المنطقة الأكثر تضرراً من أسوأ زلزال شهدته تركيا منذ ما يقرب من قرن.

ويقول مؤرخون إن أنطاكيا التي شكلت مهداً للديانة المسيحية في الماضي ولا تزال حتى اليوم مقر "بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق" ولقبت بـ"مدينة الله العظمى" كانت ثالث أهم مدينة في العالم إبان العصر الروماني، بعد روما والإسكندرية.