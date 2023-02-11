رغم الهزيمة أمام فلامنجو.. رقم تاريخي لنجم الأهلي في كأس العالم للأندية

حقق حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، رقمًا قياسيًا في بطولة كأس العالم للأندية.

وأصبح حسين الشحات، اللاعب الأكثر مشاركة في عدد من المباريات في تاريخ البطولة، بعدما شارك في مباراة الفريق أمام فلامنجو البرازيلي.

وحقق النادي الأهلي، المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية، بهزيمته أمام فلامنجو بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وشارك الشحات كبديل قبل نهاية المباراة، ليشارك في المباراة رقم 12 في تاريخ مشاركاته في البطولة، متجاوزًا حسام عاشور ووائل جمعة ومحمد أبو تريكة، الذين شاركوا في 11 مباراة في كأس العالم للأندية.

وشارك الشحات في 4 مباريات ببطولة كأس العالم للأندية عام 2018 مع فريق العين الإماراتي، بعد ما وصل للمباراة النهائية للبطولة وخسرها أمام ريال مدريد، وشارك مع الأهلي في 7 مباريات بواقع مباراتين في نسخة 2020، و3 مباريات في نسخة 2021، ومباراتان في النسخة الحالية، إذ غاب عن لقاء سياتل ساوندرز الأمريكي فقط.