تضرر 1.75 مليون طفل ومسن.. وصول أول فريق إغاثة أوروبي إلى سوريا

قالت منظمة الصحة العالمية، إن مليون و400 ألف طفل تأثروا بشدة بسبب الزلزال إضافة إلى 350 ألف مسن في تركيا وسوريا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكرت الصحة العالمية، إن أكثر من 5 ملايين شخص أصبحوا في خطر داهم بسبب الزلزال.

ولفتت الصحة العالمية، إلى أن 15 مستشفى في تركيا تضررت جزئيا أو كليا.

وأضافت الصحة العالمية، بأن 26 مليون شخص تأثروا بالزلزال في سوريا وتركيا.

يأتي ذلك، فيما أعلنت إيطاليا عن إرسالها أول فريق أوروبي للإغاثة إلى مناطق الحكومة السورية.

وذكرت شبكة العربية، إن أكثر من 1240 جثة لسوريين قضوا في الزلزال في تركيا دخلت إلى سوريا.