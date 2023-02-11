رسائل ماسنجر فضحته .. طبيب طنطا الشهير تزوج 4 سيدات وأنجب 12 طفلا

قدم احمد دياب تغطية عن واقعه غريبة وطريفة في نفس الوقت حدثت في مدينة طنطا، حيث تزوج طبيب ٤ سيدات خلال ١٠ سنين فقط

قامت زوجته الثانية هناء والتى تعمل مدرسة ومقيمة بالبحرية بدائرة مركز السنطة بتقديم بلاغ ضد زوجها " وطلبت تطبيق القانون عليه ايضا لإخفاءه زواجه الثالث والرابع عنها، وذكره معلومات خاطئة ومغلوطة عن عنوانها .

من ناحية أخرى كان كشف المستشار أسامة عمر محامي الزوجة في عريضة الدعوى عن أن الزوجة في تزوجت الطبيب وهوأخصائي الجراحة في عام 1999 وأنجبت منه خمسة ابناء وبعدها تزوج أخرى في 2001 وأنجب منها 6 أبناء، وأصبح أبا لـ 12 طفلا، وذلك بعد مرور 23 سنة على زواجه منها.

وبجانب علمها أنه متزوج من سيدة ثالثة سرا وذلك عن طريق رسائل على الفيسبوك من شخص مجهول قال لها أن زوجها متزوج من سيدة أخرى في السر وكان من ضمن الرسائل صور من قسيمة زواج وهو الأمر الذي أنكره محمود الزوج تماما عندما الزوجة وجهته .

ومع تكرار الرسائل قررت الزوجة الاستعلام عن حقيقة الصور المرسلة إليها والتي تخص قسيمة الزواج الجديدة عن طريق الاستعلام الرسمي وهنا كانت الصدمة التي تأكدت من خلالها أن القسيمة صحيحة و فوجئت أن زوجها الطبيب المشهور متزوج من زوجتين أخرين في السر واحدة في 2017 وواحده في 2020 .