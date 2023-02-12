أخبار التعليم| خبير يفجر مفاجأة عن العالِم الهولندي المتنبئ بحدوث زلزال تركيا...غادة فاروق أول سيدة تتقلد منصب نائب رئيس جامعة عين شمس.. السيرة الذاتية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة عين شمس تعلن عن خطة للأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الثاني

أكد محمد الشرقاوي مدير رعاية الشباب بجامعة عين شمس أنه مع بدء الفصل الدراسي الثاني اليوم بجامعة عين شمس أن القطاع بصدد إعداد الخطة العامة للأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الثاني.

أستاذ جيولوجيا يكشف عن خريطة أكثر المناطق النشطة بالزلازل في العالم

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن زلزال تركيا أقوى ١٠٠٠ مرة من قنبلة هيروشيما النووية، حيث إن الطاقة المنبعثة منه تعادل ٥٠ مليون طن متفجرات وتكرار حدوثه على الكرة الأرضية مره واحدة سنويا.

غادة فاروق أول سيدة تتقلد منصب نائب رئيس جامعة عين شمس.. السيرة الذاتية

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتورة غادة فاروق نائباً لرئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة.

خبير يفجر مفاجأة عن العالِم الهولندي المتنبئ بحدوث زلزال تركيا

كشف الدكتور عمرو الشرقاوي، أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن الطريقة التي إتبعها العالم الهولندي الذي توقع حدوث زلزال تركيا وسوريا المدمر قبل حدوثه بثلاثة أيام، وهل إذا ما كانت تلك الطريقة يمكن الإعتماد عليها واننا الآن أصبحنا نستطيع التنبؤ بحدوث الزلازل وتحديد موعدها.

تعليم أسيوط : بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية .. الإثنين المقبل

قال عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أنه سيتم فتح باب التظلمات لنتيجة الفصل الدراسي الأول الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، بدءا من الإثنين المقبل..

سقطت من الطابق الثالث.. رئيس جامعة أسيوط يزور موظفة بعد نقلها للمستشفى

زار الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط موظفة بوحدة الإصابات بمستشفى أسيوط الجامعي سقطت من الطابق الثالث بعد أن اختل توازنها بمبنى شبكة المعلومات.

انطلاق فاعليات المهرجان الكشفي الــ17 للجوالة بجامعة طنطا

انطلقت اليوم فعاليات المهرجان الكشفي ال17 لجوالي وجوالات جامعة طنطا ، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور عمداء ووكلاء الكليات بمشاركة 11 كلية من كليات الجامعة.

عميد علوم عين شمس: انتظام الدراسة في أولي أيام التيرم الثاني

بدأت جامعة عين شمس اليوم في استقبال الطلاب في أول أيام الفصل الدراسي الثاني والتي تستمر لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

انتظام الدراسة بجامعة بنى سويف الأهلية في أول أيام الفصل الدراسي الثاني

أعلن الدكتور منصور حسن القائم بأعمال رئيس جامعة بنى سويف الأهلية ، انتظام الدراسة فيأول أيام الفصل الدراسي الثاني، حيث توافد عدد كبير من الطلاب على مستوى كافة كليات الجامعة، و اطلع الطلاب على الجداول الدراسية، وبدأت المحاضرات فى كافة البرامج وسط حضور كامل لكافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.