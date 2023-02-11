شريف منير يكشف سرًا عن علاء ولي الدين : زعله كان وحش

تحدث الفنان شريف منير عن الفنان الراحل علاء ولى الدين، قائلا:" توفى منذ 20 سنة والوقت عدى بسرعة".

وأضاف شريف منير خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”، قائلا:" علاء اتوفى من 2 سنة لكن الاثر اللى تركه جوايا كأنه من 6 أشهر".

بعد التصوير

وحكى منير موقفا مضحكا مع الراحل علاء ولى الدين قائلا:" مرة بعد التصوير عدينا على فكهاني نشترى فاكهة، وهو بيشترى الفاكهة كل حوالى 3 كيلو".

وأكد شريف منير، أن علاء ولى الدين كان معروف بأن لديه جانب طفولى فى شخصيته، لكن الذى لا يعرفه الناس عن علاء ولى الدين، هو غضبه بيكون شخصية قوية وزعله وحش وبيتحول لوحش، لكنه كان بيهدى بسرعة".