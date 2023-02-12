عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

لم شمل الأسرة.. قانون هام

إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح

نتوقع خلال أيام بدء مناقشة مجلس النواب لقانون الأسرة الجديد، وما أحوجنا لهذا القانون وسط أجواء من الترقب والرجاء فى هذه الأيام المباركة، وأن يأتى فى صالح جمع شمل الأسرة وتثبيت أركانها، وكلنا ثقة فى حكمة اللجنة التى شكلها المستشار عمر مروان وزير العدل لهذا الغرض من علماء الاجتماع والنفسيين والمفكرين ورجال الدين بناء على التوجيهات التي تلقاها من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه أحد المشروعات القومية بمحافظة الجيزة، وتأكيده على كيان الأسرة وتماسكها وسلامة بنائها، والاحترام المتبادل  بين أفرادها ، وخاصة بين الزوج والزوجة، ولازلت اتذكر مداخلة الرئيس حول هذا القانون عندما قال: قولنا شوية ملامح للقانون.. والنخبة اللى اشتغلت فيه مطمئنين أنهم خدوا كل وجهات النظر، وتم طرحها لأن الناس كانت بتشوف الكلام ده على منصة القضاء على مدى 30 سنة وأكثر". 

وإشارة الرئيس إلى "الوقوف على منصة القضاء" معناه رغبته فى معالجة الثغرات السابقة التى كانت سببا فى تشريد أسر وأطفال وهدم بيوت، وتلك هي أهمية الحوار المجتمعى، الذى نطمح اليه حتى يأتى ملبيا لحاجة الأسرة كدعامة أولى لبناء المجتمع، والحوار حول أفكار ومحاور القانون ضرورة ومطلوب لوسائل الإعلام والصحافة والتلفزيون وأيضا من خلال ما منحته لنا التكنولوجيا من أدوات جديدة المفروض توظيفها لمصلحة التواصل الاجتماعى، نتحاور من خلالها مع أصحابنا وأصدقائنا وأهالينا ونتبادل الأفكار والرؤى، حول قيمها الأساسية مثل العشرة الطيبة، التى ظلت حائط صد دائم أمام أى خلاف، بين الزوج والزوجة وكل ما يدعم التلاحم والصداقات الطيبة، ومنذ يومين سمعت الشيخ محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق  يتحدث عن الجانب الأخلاقي النبيل الذي تحتاج إليه الأسرة وهو حفظ الجميل وصون العشرة. ويدعونا للاقتداء بالنبي محمد صل الله عليه وسلم كأب وزوج وجد، وكان صلى الله عليه وسلم يستقبل بترحاب شديد سيدة عجوز ويقول لزوجته السيدة عائشة حين سألته سر الاهتمام: «إنها كانت تأتينا زمن خديجة» ! جملة بليغة تعنى من "ريحة الحبايب" كما يقول ولاد البلد، أتمنى أن تسفر المناقشات عن كل  ما يجمع الشمل ويرأب الصدع أو يصون العشرة، ويمنع ما يعمق الفجوة داخل الاسرة فينتشر الطلاق وتهدم البيوت لأتفه الأسباب، وهنا تأتى أهمية الحوار المجتمعي الذي طالب به الرئيس والذي نتوقعه مثمرا وطيبا ويجمع شمل الوطن والأسرة والحبايب على خير 
كل عام وأنتم بسلام آمنين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل بـ الأهلي بعد الخسارة من فلامنجو في مونديال الأندية

شوبير: 40 مليون جنيه تنعش خزينة الزمالك.. ونبيه وعبدالمقصود يعلنان الرحيل

استفزاز مبالغ فيه.. لاعب الزمالك السابق يعلق على خسارة الأهلي أمام فلامنجو

تحذير عاجل من الأرصاد .. أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

بعد ضربها من بلطجية .. الصورة الأولى لـ علا غانم من المستشفى

بيان من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.. ماذا يحدث؟

ارتجاج في المخ | أشرف زكي يكشف تطورًا عن حالة علا غانم ..خاص

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية على هذه المناطق خلال ساعات

موضوعات متعلقة

دعواتي للنادي الأهلي

تسع سنوات اقتصاد !

كل عام وأنتم فخر بلادي

في رباط إلى يوم الدين

أفراح الصعيد

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

مصر تتألق في قمة واشنطن

ترشيحاتنا

وزير الخارجية العراقي: نرفض استخدام أراضينا في الهجوم ضد أي دولة

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 12-2-2023

مع عودة الطلاب للجامعات.. موعد انتهاء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني

مؤسس أمازون يشعل الصراع ضد إيلون ماسك في الوصول إلى المريخ

بورشه تتبرع لمساعدة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

علي جمعة: القرآن الكريم ترجم إلى 130 لغة حول العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المكرونة البشاميل چوسي

أسباب تكيس المبايض وأعراضه

حسام موافي يعدد فوائد مشروب الحليب والكركم

عدلت فتحة الفستان.. أحلام بإطلالة مبهجة في سعودي أيدول

فيديو

بعد نهاية اليوم الأول لتلقي الأوراق.. 10 مرشحين في انتخابات نقابة الصحفيين 2023|فيديوجراف

رسائل ماسنجر فضحته .. طبيب طنطا الشهير تزوج 4 سيدات وأنجب 12 طفلا

تحذير سعودي من زلزال بالبحر الأحمر وهزة جديدة تضرب تركيا .. فيديو

عاجل .. الأرصاد تحذر وتصف الساعات القادمة بذروة الطقس السيء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

اﻟﻤﺰﻳﺪ