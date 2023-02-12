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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رجب يظهر في الكتيبة 101 كضيف شرف

محمد رجب
محمد رجب

يستعد الفنان محمد رجب للظهور في مسلسل الكتيبة 101 المقرر عرضه في الموسم الرمضاني الدرامي لعام 2023 كضيف شرف ضمن أحداث العمل، والتي من المقرر أن يشارك من خلاله باقة كبيرة من أفضل النجوم.

ومن المتوقع، أن تدور أحداث مسلسل الكتيبة 101 في إطار الأعمال الدرامية التي تبث الوطنية في نفوس الشعوب، حيث يظهر من خلاله مدى مقاومة الجهات الأمنية من للتكفريين في سيناء، حيث يرصد بطولات القوات المسلحة في الحفاظ على الوطن.

مسلسل الكتيبة 101

ويشارك في بطولة مسلسل الكتيبة 101 المقرر عرضه في رمضان 2023 عدد كبير من النجوم، أبرزهم، فتحي عبد الوهاب، وآسر ياسين، عمرو يوسف، أحمد صلاح حسني، ووفاء عامر، وآخرين بجانب ضيوف الشرف، وتواصل الجهة المنتجة التعاقد مع باقي الأبطال المشاركين.

وكان عمرو يوسف تحدث عن تفاصيل مسلسل الكتيبة 101 خلال لقائه ببرنامج "ست الستات"، قائلاً: المسلسل سيكون عن بطولات الجيش المصري.

محمد رجب مسلسل الكتيبة 101 الكتيبة 101

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