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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنا الزاهد تهنئ أختها بمناسبة عيد ميلادها عبر إنستجرام

هنا الزاهد
هنا الزاهد

هنأت الفنانة هنا الزاهد أختها نور الزاهد بمناسبة عيد ميلادها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

ونشرت هنا صورة جديدة لهم خلال خاصية الاستوري، وكتبت: عيد ميلاد سعيد لطفلتي".

يواصل النجم أحمد حلمي وصناع العمل المسرحي "ميمو" بروفات وجلسات عمل مكثفة على أحد مسارح القاهرة بحضور الأبطال المشاركين هنا الزاهد وحمدي الميرغنى وهنا شيحة وأحمد رزق ومحمد رضوان ويحسب للمنتج حمدى بدر نجاحه فى إعادة حلمى إلى خشبة المسرح بـ "ميمو"  بعد غياب أكثر من 20 عاما .

يتم تنفيذ العمل المسرحى "ميمو" للخروج بلوحة تحمل حالة من الإشباع الدرامي للجمهور  من كوميديا وتراجيديا وديكورات واستعراضات ومؤثرات صوتية وبصرية جميعها يتم تجهيزها بمواصفات عالمية.

"ميمو" بطولة أحمد حلمي وهنا الزاهد وهنا شيحة وأحمد رزق وحمدى الميرغني ومحمد رضوان وتأليف ضياء محمد اخراج هشام عطوه وإنتاج حمدى بدر ومن المقرر عرضها خلال الأيام القليلة القادمة.


أحدث الأعمال المسرحية التي شارك فيها النجم أحمد حلمي “حكيم عيون” مع الراحل علاء ولي الدين وكريم عبدالعزيز.

كما تعد الرواية المسرحية الجديدة التجربة الثالثه للمنتج حمدي بدر عقب نجاح "لوكاندة الاوباش"  للنجمة اللبنانية مايا دياب و"أولاد كازانوفا" للنجم عمرو يوسف وحسن الرداد وتم عرضهما أكثر من مرة على مسرح البوليفارد ضمن فعاليات موسم الرياض.

 

 

هنا الزاهد اللبوجر نور الزاهد اخبار الفن

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