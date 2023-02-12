بعد زيادة مكافأة الامتياز لـ2000 جنيه| نقيب التمريض: شهرية وتُصرف لهذه التخصصات

كشفت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض تفاصيل زيادة مكافأة الامتياز لطلاب التمريض العالي لـ 2000 جنيه ووضع مكافأة للتمريض المتوسط 1000 جنيه وذلك وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.



وقالت “محمود” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” والمُذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، إن هذا القرار سيطبق على الدفعة الحالية، موضحة أن ذلك تم بالتنسيق فيما بين وزارة الصحة والتعليم العالي ووزارة المالية لرصد الميزانية وتطبيق القرار.



وأشارت نقيب التمريض إلى أن فنيي التمريض حصلوا على مكافأة لأول مرة، والتي تعد خطوة إيجابية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، موضحة أن المكافأة شهرية.





وأضافت أن التخصصات التي الموافقة على منحها مكافأة الامتياز هي التمريض والعلاج الطبيعي والأسنان.

