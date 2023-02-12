أجندة مزدحمة للجان النوعية بالنواب.. 6 تشريعات جديدة للبحث عن البترول أمام الطاقة.. والزراعة تنظر تطوير صناعة عسل النحل في مصر

إفريقية النواب تناقش إنشاء مدينة الدواء للتوجه بالتصدير لدول افريقيا

القوى العاملة تناقش دور الوزارة في متابعة شركات القطاع الخاص

طاقة النواب تناقش 6 تشريعات جديدة للبحث عن البترول

زراعة النواب تناقش تفعيل دور وزارة الزراعة في تطوير صناعة عسل النحل في مصر

تواصل لجان مجلس النواب النوعية اجتماعاتها هذا الأسبوع، وذلك بدءا من اليوم الاحد الموافق 12 فبراير ، حيث تعقد اجتماعاتها المكثفة لمناقشة عدد من القضايا ومشروعات القوانين والاقتراحات برغبة.

وتشهد لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلى، بحث آخر تطورات إنشاء مدينة الدواء في ضوء توجيهات رئاسة الجمهورية لصناعة الدواء وتمكين مصر اقتصادياً من خلال هذه الصناعة والتوجه بالتصدير لدول افريقيا بدعوة هيئة الدواء المصرية.

وتشهد لجنة القوى العاملة مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة أبو شقة، بشأن دور وزارة القوى العاملة في متابعة شركات القطاع الخاص التي منحتها تراخيص الحاق العمالة بالداخل والخارج تحت مسمى "ترخيص بمزاولة تشغيل"، وذلك بإجراء تفتيش دوري عليها لضمان التزامها الكامل بأحكام القانون والقرارات التنفيذية له في هذا الشأن.

كما تشهد أيضا مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من عادل النجار، بشأن تعاقد الوزارات المختلفة مع شركات خاصة لتوريد العمالة" عمال الخدمات المعاونة" وذلك برواتب يراعى فيها الحد الأدنى للأجور، بل وتصل إلى بضعة آلاف على الرغم من قيام تلك الشركات في ذات التوقيت بدفع رواتب زهيدة لتلك العمالة مستغلة حاجاتهم، وتحصيل الفارق من الوزارات لصالح الشركات مما يعد إهدارًا للمال العام، واستغلالا لحاجة العمال.

وتضم المناقشات موضوع طلب الإحاطة المقدم من إحسان شوقي عبدالسلام، بشأن مناقشة الآثار السلبية الناتجة عن قرار دمج شركة المكس للملاحات داخل شركة النصر للملاحات وتحديد أولوية الشركة التي سيتم العمل تحت رايتها بعد تطبيق قرار الدمج، مع مناقشة البند رابعًا من قرار الجمعية العمومية، والذي ينص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل نظام ترك الخدمة الاختياري، مما يعني البدء فعليًا في تصفية الشركة وأيضا موضوع طلب الإحاطة المقدم من أحمد فرغلي، بشأن قرار الجمعية العمومية غير العادية بإدماج شركة المكس للملاحات في شركة النصر للملاحات، حيث إن النصر للملاحات، مدينة بمبلغ ستة مليارات جنيه قرض من عام 1991، بالإضافة إلى فوائد وأعباء الدين وغرامات التأخير.

ومن المرتقب أن تكون المناقشات بلجنة الصناعة حول استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام فيما يخص نتائج تنفيذ أعمال تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، فيما تشهد لجنة المشروعات مناقشة المعوقات التي تواجه تفعيل المادة (47) من القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن تخصيص نسبة 30% من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي وغير ذلك من الأراضي الخاضعة للجهات ذات الولاية لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.

وتشهد لجنة الطاقة والبيئة مناقشة 6 تشريعات جديدة للبحث عن البترول حيث مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة يونايتد انيرجي إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب وادي النطرون بالصحراء الغربية (ج .م.ع).

أيضا مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سيبترول إنترناشيونال إس . إيه ، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب عامر بخليج السويس (ج .م.ع) ومناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي . في ، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب المغرة بالصحراء الغربية (ج .م.ع).

وتناقش لجنة الزراعة طلب الإحاطة المقدم من النائب على أحمد على، بشأن تعنت إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ في اتخاذ قرارات تحقق الصالح العام للمواطنين كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة أنور المصري، بشأن ضعف الدور الرقابي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حيال وقائع الفساد المالي والإداري بإدارات التعاون الزراعي والجمعيات المشتركة بمركز أبو حمص محافظة البحيرة.

وتناقش زراعة النواب أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام ياسين، بشأن المطالبة بتفعيل دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تطوير صناعة عسل النحل في مصر ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن عدم استغلال الأراضي الصحراوية الشاسعة في زراعة غابات من أشجار الكافور ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة مع إنشاء مناحل بجوارها لتعظيم انتاج عسل النحل.