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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين الشحات يحقق رقما قياسيا مع الأهلي بمونديال الأندية

حسين الشحات
حسين الشحات

تعرض النادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر إلي الخسارة أمام نظيره فلامنجو البرازيلي بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت.

وحصد فريق فلامنجو البرازيلى الميدالية البرونزية بعد الفوز على الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.

ويحصل فريق الأهلي على مبلغ مالي قيمته 2 مليون دولار بعد احتلاله المركز الرابع فى كأس العالم للأندية بالمغرب. 

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رقم قياسي لنجم الأهلي في المونديال 

وظهر حسين الشحات نجم النادي الأهلي بشكل مميز فى كأس العالم للأندية.

وحقق حسين الشحات نجم النادي الأهلي رقما قياسيا بعد مشاركته فى مباراة فلامنجو البرازيلي ليصبح أكثر اللاعبين مشاركة فى تاريخ مونديال الأندية برصيد 12 مباراة بقميص نادي العين الإماراتي والمارد الأحمر. 

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هزائم النادي الأهلي فى مونديال الأندية 

النادي الأهلي خسر من الاتحاد السعودي بهدف نظيف في مباراة الافتتاح عام 2005.

فى نفس النسخة  في مباراة تحديد المركز الخامس والسادس من تلقى الخسارة أمام فريق سيدني الأسترالي بهدفين لهدف.

وتعرض النادي الأهلي للهزيمة بنتيجة 1-2 أمام نظيره فريق إنتر ناسيونال البرازيلي فى نصف نهائي كأس العالم للأندية اليابان عام 2006.

وفي 2008، حصل النادي الأهلي  على المركز السادس، بعد أن خسر المباراة الأولى من نادي باتشوكا المكسيكي 4-2، كما خسر من نادي أديلايد يونايتد 1-0 .

النادي الأهلي تلقى خسارة بنتيجة 0-1 أمام فريق كورنيانز البرازيلي نصف نهائي كأس العالم للأندية اليابان عام 2012 كما خسر مجددًا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع أمام مونتيري المكسيكي 2-0.

وشارك النادي الأهلي في كأس العالم للأندية بالمغرب 2013، وعاد من جديد إلى المركز الأخير بعد خسارته ربع النهائي أمام غوانزو بهدفين نظيفين.

وتعرض فريق الأهلي للخسارة بخمسة أهداف مقابل هدف أمام مونتيري المكسيكي في إطار مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس لكأس العالم للأندية 2013.

كما تعرض النادي الأهلي للهزيمة بنتيجة 0-2 امام بايرن ميونيخ الألماني نصف نهائي كأس العالم للأندية قطر 2021.

وتلقى النادي الأهلي خسارة بنتيجة 0-2 امام نظيره بالميراس البرازيلي نصف نهائي كأس العالم للأندية الإمارات 2022

وخسر النادي الأهلي بنتيجة 1-4 امام ريال مدريد الإسباني نصف نهائي كأس العالم للأندية المغرب 2023
كما خسر النادي الأهلي امام نادي فلامنجو البرازيلي بأربعة أهداف مقابل هدفين فى اطار المنافسة على الميدالية البرونزية. 

الأهلى فلامنجو مارسيل كولر كأس العالم للاندية حسين الشحات نادى العين الإماراتى ريال مدريد

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