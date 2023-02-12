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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتظام الدراسة في أول أيام الفصل الثاني بمدارس المنوفية.. صور

انطلاق الدراسة في
انطلاق الدراسة في مدارس المنوفية

انطلق اليوم الأحد ، الفصل الدراسي الثاني في مدارس محافظة المنوفية، كأول يوم دراسة في جميع مراكز المحافظة.

وتفقد محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، مدرستي الشهيد عبد الرحمن حسن الديب ( الأحمدية سابقًا )والمساعي الثانوية العسكرية حيث حضر طابور الصباح واستمع إلى الإذاعة المدرسية وأثنى على أداء التلاميذ خلال تحيتهم للعلم والنشيد الوطني.

و اطمأن على سير انتظام العملية التعليمية في المدرستين.

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وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، عن جاهزية جميع مدارس الإدارات التعليمية والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بها لاستقبال الفصل الدراسي الثاني.

وأشار " الفولي "، إلى أنه تم التشديد علي تكثيف أعمال المتابعة الميدانية اليومية وتفعيل لائحة الانضباط وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية وإعداد تقارير بكافة الملاحظات ونتائج الزيارات ، كما تم التنبيه على مديرى المدارس بالالتزام بخطة تدريس المناهج الدراسية بما يتوافق مع الخريطة الزمنية المعدة ووضع خطة محكمة للإشراف اليومي ، بالإضافة إلي تفعيل الأنشطة التربوية والطلابية المختلفة بالمدارس لدورها الهام في صقل مهارات الطلاب واكتشاف وتنمية قدراتهم ومواهبهم .

وشدد محافظ المنوفية ، علي رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات بمحيط المدارس بنطاق المحافظة والمتابعة الدورية للتأكد من مستوى النظافة  والحالة العامة ، ومنع تواجد الباعة الجائلين بجانب أسوار المدارس تيسيراً على أبنائنا الطلاب وانتظام سير العملية التعليمية .

مدير تعليم المنوفية يتفقد سير الدراسة
مدير تعليم المنوفية يتفقد سير الدراسة
مدير تعليم المنوفية يتفقد سير الدراسة
مدير تعليم المنوفية يتفقد سير الدراسة
مدير تعليم المنوفية يتفقد سير الدراسة
مدير تعليم المنوفية يتفقد سير الدراسة
مدير تعليم المنوفية يتفقد سير الدراسة
مدير تعليم المنوفية يتفقد سير الدراسة
مديرية التربية والتعليم محافظة المنوفية المنوفية محافظ المنوفية المناهج الدراسية الفصل الدراسي الثاني

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