حنفي جبالي يستقبل رئيس برلمان عموم إفريقيا.. صور

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب صباح اليوم الأحد الموافق 12 فبراير 2023، بمكتبه بمجلس النواب، تشيف شارومبيرا رئيس برلمان عموم أفريقيا.

رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برئيس برلمان عموم أفريقيا، مؤكداً على اعتزاز مصر بانتمائها الأفريقي، ومُشدداً على أن مصر لم ولن تنفصل عن مصالح أشقائها في القارة الأفريقية.

واستعرض رئيس مجلس النواب أوجه التعاون الثنائي بين مجلس النواب المصري وبرلمان عموم أفريقيا، وذلك لتعزيز العمل الأفريقي المُشترك، كما بحث المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب سبل تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية – الأفريقية في ضوء ايمان الدولة المصرية الراسخ بأهمية العلاقات المصرية – الأفريقية على شتى المستويات.

من جانبه، ثمن تشيف شارومبيرا رئيس برلمان عموم أفريقيا الدور المصري الرائد في أفريقيا، في ضوء قوة وأهمية الدولة المصرية على الساحة الأفريقية، مُستعرضاً آليات التعاون الثنائي بين البرلمان المصري وبرلمان عموم أفريقيا، كما بحث رئيس برلمان عموم أفريقيا سبل عقد اجتماعات مُشتركة بين الجانبين لاستعراض ومناقشة قضايا القارة الأفريقية، خاصة قضايا السلم والأمن الأفريقي.

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