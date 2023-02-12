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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

من على سرير المرض.. سر غضب حلمي بكر وتحذيره لهؤلاء| تفاصيل

الموسيقار الكبير
الموسيقار الكبير حلمي بكر

يمكث الموسيقار الكبير حلمي بكر على سرير المرض في العناية المركزة داخل أحد المستشفيات، بعد أن تعرض لوعكة صحية مفاجئة أدت إلى ضعف في عضلة القلب. 

وطمأن حلمي بكر متابعيه وجمهوره الكبير على حالته الصحية في وقت سابق دون أن يظهر على الشاشات.

وظهر الموسيقار الكبير حلمي بكر للمرة الأولى منذ دخوله المستشفى في مقطع فيديو تم نشره عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «تيك توك»، إلا أن ظهوره أثار تعجب الكثيرين، فقد كان غاضبًا ويحذر البعض من إساءات تعرض إليها رغم تواجده في المستشفى ولا يعلم السبب وراءها. 

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الظهور الأول لـ حلمي بكر من داخل المستشفى غاضبًا

أطل الموسيقار الكبير حلمي بكرة للمرة الأولى منذ دخوله المستشفى على جمهوره عبر موقع “تيك توك”، بينما كان غاضبًا ويتحدث عن الإساءات التي يتعرض لها وهو في المستشفى لا يعلم السبب وراءها.

حلمي بكر يحذر المسيئين إليه 

ظهر الموسيقار حلمي بكر وهو يتحدث بصعوبة وهو مُحاط بالأجهزة الطبية، مؤكدًا أن هناك وقتًا لتصفية الحسابات، وهو ليس وقته الآن، مشيرًا إلى أنه لا يعلم ماذا يحدث خارج المستشفى عدا ما يصل إليه من إساءات.

لم يتحدث الموسيقار حلمي بكر عما يدور داخله، إلا أنه أقسم بشرفه أنه لا يعلم أي شيء مما يجري خارج المستشفى، ويتساءل عن سبب الإساءات التي تم توجيهها إليه، وأنهى مقطع الفيديو بعد ما أكد أن هناك وقتا مناسبا للحديث عن كل شيء. 

نقابة الموسيقيين تطالب الجميع باحترام حلمي بكر 

كانت نقابة الموسيقين أصدرت بيانًا طالبت فيه الجميع باحترام ظروف حلمي بكر الصحية، والتوقف عن زيارته من قبل الذين يرغبون في إزعاجه والظهور في الأضواء من خلاله.

الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر

تعرض الموسيقار حلمي بكر في وقت سابق إلى أزمة صحية مفاجئة أدت إلى تدهور حالته الصحية، وقضى عدة أيام داخل العناية المركزة في محاولة من الأطباء للسيطرة على الحالة الصحية له، وبعد أن استقرت حالته وخرج من الرعاية، وعاد إليها مرة أخرى نتيجة ضعف عضلة قلبه.

 

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