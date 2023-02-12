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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهم لاعبين في مصر.. فرج عامر يشيد بموهبة عبد القادر وعبد المنعم

صدى البلد

أشاد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بلاعبي بالنادي الأهلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “اهم لاعبين مصريين في الاهلي لفتوا الانظار اليهم بشدة علي مدار جميع المباريات ، واصبحوا هدف لاندية عالمية كبيرة هما احمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم وكلاهما من ابناء النادي الاهلي، ولكن صنعوا نجوميتهم وتالقهم ولفتوا أنظار الجميع  وكانت انطلاقتهما في نادي سموحة. 

الأهلي يخسر امام فلامنجو البرازيلي 

وخسر الأهلي أمام فلامنجو البرازيلي بأربعة أهداف مقابل هدفين أمس في المباراة التي أقيمت بينهما لتحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية .

بطولة كاس العالم للاندية الأهلى النادي الأهلي سموحة أحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم

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