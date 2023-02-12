دبلوماسي سابق: لن نتخلى عن القضية الفلسطينية.. وموقف مصر منها ثابت

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الدولة المصرية لن تتخلى أبدا عن القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن موقف مصر ثابت دائما تجاه تلك القضية منذ قديم الأزل.

وأضاف "جمال بيومي" خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز" الفضائية، أن المصريين القدماء دافعوا عن فلسطين عندما ذهب إليها الملك أحمس قبل 2000 سنة قبل الميلاد ليحررها من الغزو الهكسوسي وفي العصر الحديث عندما قام صلاح الدين الأيوبي تحريرها من الغزو الصليبي.

وتابع السفير جمال البيومي، أن هناك سبب استراتيجي من بعض الدول لإقامة دولة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، موضحا أن السبب هو فصل مشرق العالم العربي عن مغربه.