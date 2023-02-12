وزير قطاع الأعمال: ضخ 540 مليون يورو بمصنع غزل المحلة لتطويره

أعلن المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال، عن ضخ ٥٤٠ مليون يورو بمصنع غزل المحلة لتطويره، موضحا أن جزء كبير من المصنع يمكن أن يدخل العمل بالفعل في الثلث الأخير من هذا العام.

وقال وزير قطاع الأعمال، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم "الأحد"، إن الوزارة بدأت في عمل تكامل بين الشركات، موضحا أن إحدى الشركات في الشركة القابضة مثل شركات التشييد بدأت في العودة للعمل بشكل كبير خاصة في ظل النهضة التى تشهدها مصر حاليا كما أن مشروعات حياة كريمة ساعدت في عودة كثير من الشركات للعمل.

وأكد أن شركة طلخا للأسمدة كانت توقفت لمدة عامين ولكنها تتأهب للعودة من جديد حيث نقوم بالاجراءات حاليا لتعود للعمل خاصة في ظل مشاركة من القطاع الخاص.

وأشار إلي أن بعض الصناعات من الممكن أن نقوم بتنميتها وتشجيعها لسد الفجوة التصديرية الخاصة بها.

وأضاف: “وجهنا جزء كبير من مركز التدريب لاتاحة البيانات والمعلومات اللازمة أمام الشركات كذلك توصلنا لاتفاق مع بعض الجامعات لتدريب عدد كبير من العاملين بالشركات وتطوير قدراتها”.