عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزير قطاع الأعمال: ضخ 540 مليون يورو بمصنع غزل المحلة لتطويره

إجتماع لجنة الصناعة
إجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان بحضور وزير قطاع الأعمال العام

أعلن المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال، عن ضخ ٥٤٠ مليون يورو بمصنع غزل المحلة لتطويره، موضحا أن جزء كبير من المصنع يمكن أن يدخل العمل بالفعل في الثلث الأخير من هذا العام.

وقال وزير قطاع الأعمال، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم "الأحد"، إن الوزارة بدأت في عمل تكامل بين الشركات، موضحا أن إحدى الشركات في الشركة القابضة مثل شركات التشييد بدأت في العودة للعمل بشكل كبير خاصة في ظل النهضة التى تشهدها مصر حاليا كما أن مشروعات حياة كريمة ساعدت في عودة كثير من الشركات للعمل.

وأكد أن شركة طلخا للأسمدة كانت توقفت لمدة عامين ولكنها تتأهب للعودة من جديد حيث نقوم بالاجراءات حاليا لتعود للعمل خاصة في ظل مشاركة من القطاع الخاص.  

وأشار إلي أن بعض الصناعات من الممكن أن نقوم بتنميتها وتشجيعها لسد الفجوة التصديرية الخاصة بها.

وأضاف: “وجهنا جزء كبير من مركز التدريب لاتاحة البيانات والمعلومات اللازمة أمام الشركات كذلك توصلنا لاتفاق مع بعض الجامعات لتدريب عدد كبير من العاملين بالشركات وتطوير قدراتها”.

وزير قطاع الاعمال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب المهندس محمود عصمت مصنع غزل المحلة شركات التشييد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم فايق: هذا المدرب مرشح لخلافة فيريرا في الزمالك بعد لقاء سموحة

حسم صفقات الزمالك 19 فبراير.. تأجيل قضية مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة

تحسس مواطن عفتها.. ذئب بشري يهتك عرض فتاة جامعية بالشارع

عكس التوقعات.. تحرك مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

أزمة قيد لاعبي الزمالك.. اتحاد الكرة مهدد بالحبس والغرامة

جمهور القلعة البيضاء كبير.. شوبير يوجه رسالة نارية لمرتضى منصور ومجلس الزمالك

أسعار الذهب تتراجع أخيرا.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

فيديو أمام المحكمة|رسائل تحذير من مرتضى منصور: «اللي هيقرب من النادي يتحمل»

ترشيحاتنا

إمام يلعب الكرة داخل المسجد.. القصة الكاملة لفيديو أشعل السوشيال ميديا| شاهد

بالدولار.. حقيقة زيادة مصروفات جامعة حلوان| تفاصيل

وزير الخارجية الفلسطيني: سلطنا الضوء بشكل قوي على محاولات تهويد القدس المحتلة|فيديو

وزير البترول: صادراتنا العام الماضي وصلت 18.2 مليار دولار.. ونواجه تحديات عالمية

وزير قطاع الأعمال: ضخ 540 مليون يورو بمصنع غزل المحلة لتطويره

دراسات بينية وتغذية.. جامعة حلوان تخطط لإنشاء 5 كليات جديدة| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهلة ولذيذة.. طريقة تحضير الفطير المشلتت بوصفة اقتصادية

بعد فستانها المثير.. 10 صور أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب في الشتاء|شاهد

لا تتجاهليها بالاحتفالات.. فوائد الشموع المعطرة في عيد الحب

تظهر في يديك.. احذر هذه العلامة مؤشر لمرض خطير

فيديو

أنفلونزا الطيور تهدد العالم من جديد| ما موقف مصر من الفيروس؟

امرأة تتخلص من زوجها بطريقة بشعة وضعت السم في الأكل وحرقت الشقة

بعد تنبؤه بزلزال سوريا وتركيا.. عالم هولندي يتوقع بهزة أرضية في مصر

هل كان مقصودًا.. لماذا ظهرت حلا شيحة بدون حجاب؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

اﻟﻤﺰﻳﺪ