تقديم خدمات طبية لـ 300 مواطنا بمختلف التخصصات خلال قافلتين بالبحيرة

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بالتعاون مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة ومؤسسه راعي مصر، قافلتين طبيتين بعزبة النهر وقرية اسكندر التابعتين لقرية طيبة حيث تم تقديم الخدمات الطبية لعدد 300 حالة من خلال التخصصات (الباطنة - الأطفال - الأسنان - الرمد - العظام - التحاليل) مع صرف العلاج وعمل نظارات بأسعار مخفضة.
ذلك فى إطار المشاركة الإيجابية في المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، واستمرارا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.