تقديم خدمات طبية لـ 300 مواطنا بمختلف التخصصات خلال قافلتين بالبحيرة

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بالتعاون مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة ومؤسسه راعي مصر، قافلتين طبيتين بعزبة النهر وقرية اسكندر التابعتين لقرية طيبة حيث تم تقديم الخدمات الطبية لعدد 300 حالة من خلال التخصصات (الباطنة - الأطفال - الأسنان - الرمد - العظام - التحاليل) مع صرف العلاج وعمل نظارات بأسعار مخفضة.

تقديم خدمات طبية ل 300 مواطن بمختلف التخصصات خلال قافلتين طبيتين بالبحيرة

تقديم خدمات طبية ل 300 مواطن بمختلف التخصصات خلال قافلتين طبيتين بالبحيرة

تقديم خدمات طبية ل 300 مواطن بمختلف التخصصات خلال قافلتين طبيتين بالبحيرة

تقديم خدمات طبية ل 300 مواطن بمختلف التخصصات خلال قافلتين طبيتين بالبحيرة

ذلك فى إطار المشاركة الإيجابية في المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، واستمرارا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.