أحمد ياسر ريان يسجل الهدف الأول لـ سيراميكا كليوباترا في مرمى المصري

سجل أحمد ياسر ريان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا الهدف الأول في مرمى فريق المصري، في المباراة الذي يجمع الفريقين ضمن الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الممتاز.

مرر ميدو جابر كرة بالمقاس على رأس أحمد ياسر ريان، الذي ارتقى عالياً وسدد رأسية سكنت شباك محمود جاد جارس مرمى المصري البورسعيدي في الدقيقة 31.

وطالب لاعبو كليوباترا باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 4 من عمر المباراة، وبالفعل توقفت المباراة، وتواصل حكم المباراة مع مسؤولي تقنية الـ VAR وكانت الإجابة بعدم احتساب ركلة جزاء، واستمرت المباراة كما هي بالتعادل السلبي.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام المصري البورسعيدي



وجاء تشكيل الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - سيف تقا - أحمد بيكهام .

خط الوسط: محمد عادل - محمد كناريا - محمد عنتر - محمد إبراهيم - ميدو جابر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

بدلاء سيراميكا كليوباترا أمام المصري البورسعيدي

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - محمد ناصف - أحمد هاني - مروان الصحراوي - محمد توني - عمرو قلاوة - إبراهيم أيولا - كونستانت وايو - محمود زلاكه.

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي كالتالي..

محمود جاد



كريم العراقي ، محمد دبش ، عمرو موسى ، حسين السيد



زياد كمال ، ايزي ايميكا ، الياس الجلاصي



محمد جريندو ، مروان حمدي ، عبده يحيى