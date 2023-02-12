نحتاج دعم العرب.. الفنانة تماضر غانم: الوضع فى سوريا كارثي بعد الزلزال المدمر

قالت الفنانة تماضر غانم ، رئيس فرع نقابة الفنانين في دمشق ، إن الوضع كارثي فى سوريا للغاية ونحتاج دعم كل الدول العربية حيث أن عدد الضحايا هائل والمصابين يزدادون مشددة على أن الوضع فى سوريا سيء للغاية بعد الزلزال المدمر .

وأضافت تماضر غانم ، باكية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الأحد ، أننا فى حاجة الى السلع الغذائية بعد الزلزال المدمر ونحتاج الى الحليب للاطفال وكل الدعم لسوريا من الدول العربية او المجتمع الخارجي خاصة وان الحالة الجوية سئية للغاية ويجب وقف كل الشعوب العربية ان تقف بجانب سوريا .

وتابعت :" أدعوا الجميع المساهمة بكل بما يستطيع وأيُّ قليل كثير في هذه النكبة الكبيرة التي تمر بها بلادنا وقد انضم عدد من الفنانين السوريين لحملة المبادرات التي أطلقتها نقابة الفنانين السوريين، جراء الزلزال الذي ضرب عددًا من المحافظات السورية، وخلّف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، وحرص عدد كبير من الفنانين على التبرع بالدم، مؤكدين أن مبادراتهم بأشكالها المختلفة تعد واجبًا وطنيًا وإنسانيًا".







