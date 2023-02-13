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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة يابانية في عمان موديل 2023 .. صور

سوزوكي ديزاير
سوزوكي ديزاير

تتصدر السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2023 قائمة السيارات الارخص سعرًا، ضمن الطرازات التي تحمل علامات تجارية يابانية في السوق العماني، حيث يتم طرحها عبر فئتين من التجهيزات وهم GL و GLX، جميعهم يعمل بناقل سرعات أوتوماتيكي.

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سوزوكي ديزاير 

وتعتمد السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2023 على تقنية الدفع الامامي للعجلات، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، بالاضافة إلى قوة بلغت 82 حصانا، و 113 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

سوزوكي ديزاير 

تستهلك السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2023 ستة لترات من الوقود عندما تخوض مسافات تبلغ 100 كيلومتر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 170 كم/ساعة، كما يمكنها أن تستغرق 13.2 ثانية للوصول من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كيلومتر.

سوزوكي ديزاير 

وتحتوي السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2023 على عدة تجهيزات تتضمن، خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، زر تشغيل المحرك وايقافه، ومدخل AUX، ومصدر للطاقة، بالاضافة إلى نظام ترفيهي ومكبرات صوتية، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف "مالتي فانكشن".

سوزوكي ديزاير 

وزودت السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2023 بمكيف هواء، وخاصية متابعة ضغط الاطارات، مع احزمة امان للحماية، وحساسات ركن خلفية لسهولة الاصطفاف، ومكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وعدد 2 من وسائد الحماية.

سوزوكي ديزاير 

سعر السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2023 في عمان 

 

الفئة الاولى سوزوكي ديزاير موديل 2023 يبلغ سعرها 4200 ريال.

الفئة الثانية سوزوكي ديزاير موديل 2023 بقيمة قدرها 6700 ريال.

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