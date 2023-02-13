الشيوخ يوصي برقمنة الإنتاج العلمي الذي يحض على التسامح

ناقشت الدراسة البرلمانية الخاصة بالعنف الأسري والتى أحالها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ لرئيس الجمهورية بعد الموافقة عليها، الأسباب والأثار وسبل المواجهة لهذه الظاهرة خاصة بعد انتشارها في مجتمعنا بشكل كبير.

وجاءت الدراسة المحالة لرئاسة الجمهورية بعدد من التوصيات الدينية نرصدهم في السطور التالية:

تأهيل الأئمة والدعاة والقساوسة، عبر برامج تدريبية علمية، على تناول قضايا الأسرة.

بث روح المودة والتألف بأسلوب جاذب يلائم الفئات المستهدفة.

إنشاء منصة إلكترونية تابعة لوزارة الأوقاف تتضمن كل ما يحتاجه الخطيب والداعية من قضايا مجتمعية تمس اهتمام الفئات المستهدفة.

رقمنة الإنتاج العلمي بشأن قيم التسامح والمودة والألفة واتاحته على المنصة الالكترونية المخصصة لذلك.