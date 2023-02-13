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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية : تراجع عقود التمويل العقاري خلال أكتوبر الماضي

تراجع عقود التمويل
تراجع عقود التمويل العقاري في مصر

كشفت هيئة الرقابة المالية عن تراجع عدد عقود نشاط التمويل العقاري خلال شهر أكتوبر  الماضي بنسبة 58% على أساس سنوي.

أوضح تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر أكتوبر 2022 ، أن عدد عقود التمويل العقاري وصل إلى 169 عقد خلال أكتوبر الماضي، مقابل 402 عقد خلال أكتوبر 2021، بإنخفاض 58%.

وأشارت هيئة الرقابة المالية الى نمو حجم نشاط التمويل العقاري خلال شهر أكتوبر  2022 بنسبة 8.7% على أساس سنوي.

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وأظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة ،أن إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات بلغ 370 مليون جنيه خلال أكتوبر 2022، مقابل 342 مليون جنيه خلال أكتوبر 2021، بزيادة 8.7%.


فيما هبطت إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري مسجلة 15 مليون جنيه خلال أكتوبر 2022، مقابل 81 مليون جنيه خلال أكتوبر 2021، بإنخفاض 81.5%.

اجمالي نشاط التمويل العقاري خلال 2021

وأعلنت الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء شركات التمويل العقاري خلال 2021، والتى بلغت  8.1 مليار جنيه مقارنة بـ 3.4 مليار جنيه خلال عام 2020 بمعدل نمو بلغ 138.2%.

الرقابة المالية نمو نشاط التمويل العقاري عقود التمويل العقاري أكتوبر 2022 جنيه

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